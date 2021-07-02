Путин пообещал Назарбаеву помочь вернуть останки хана Кенесары

Президент России Владимир Путин пообещал Нурсултану Назарбаеву помочь в возвращении народу Казахстана останков хана Кенесары. Об этом рассказал пресс-секретарь Елбасы в блоге на Tengrinews.kz.



"Одним из обсуждаемых вопросов в рамках рабочей поездки Елбасы в Российскую Федерацию стала тема поиска и возвращения в Казахстан священного артефакта казахского народа – останков хана Кенесары. В ходе переговоров Нурсултан Абишевич попросил президента России оказать содействие в этом процессе", - написал Айдос Укибай.



"Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович Путин заверил Первого Президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь. По словам Путина, артефакт будет найден и возвращен народу Казахстана", - добавил он.