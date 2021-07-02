«Я ничего не крал» - экс-глава «СК-Фармация» не признал вину

Астана. 2 июля. КазТАГ - Адель Рустемова. Бывший глава «СК-Фармация» Берик Шарип не признал вину в суде, сообщает корреспондент агентства.



«Прежде всего хочу напомнить, что бюджет для закупа защитных костюмов из резерва был выделен только 25 мая. Я выполнял свою работу, пытался обеспечить медицинские организации необходимыми медизделиями. Где происки? Я не понимаю сути обвинений. Я задавал этот вопрос органу досудебного обвинения, спрашивал: «В чем вы меня обвиняете?». Я вижу, что господину прокурору смешно, но мне тоже смешно. Я ничего не воровал, я ничего не крал, я работал максимально прозрачно. Считаю, что обвинения по 361 статье безосновательные. Я выполнял свою работу», — сказал Шарип на судебном заседании в Есильском суде Нур-Султана.



На обвинение по статье 287 УК РК он ответил, что приобретал пистолет для самообороны, но не пользовался им ни разу.



«Действительно, я приобрел пистолет в магазине «Арсенал» в Шымкенте в 2006 году для самообороны. Но никогда им не пользовался. После моего переезда о необходимости последующей сдачи пистолета я не знал. У меня есть два ружья, я охотник, есть разрешение на хранение оружия, все я официально зарегистрировал. В 2013 году я ружье сдавал, у меня были разрешения, если бы тогда мне кто-то объяснил, что надо еще все сдать и зарегистрировать, я бы это сделал», - заявил Шарип.



Также, экс-глава подчеркнул, что за два года работы в ТОО «СК-Фармация» он старался выполнять свои обязанности максимально открыто. За этот период были различные проверки и ни разу не было обвинений в его сторону.



«Ни одно решение при выборе поставщика не было оспорено. Были проверки правоохранительных органов, генпрокуратура в 2019 году восемь месяцев проверяла нас. Не было ни одного нарушения, которое было бы выставлено. После моего ухода генеральная прокуратура тоже проверяла «СК-Фармацию», - подытожил Берик Шарип.