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Какое наказание грозит за подделку паспорта вакцинации в Казахстане

Просмотров:1039 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Какое наказание грозит за подделку паспорта вакцинации в Казахстане
Фото из открытых источников
За подделку паспорта вакцинации казахстанцам грозит уголовное наказание. В МВД рассказали, сколько случаев выявлено и как будут наказывать нарушителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

За первые полгода в производстве органов внутренних дел находилось четыре уголовных дела по подделке паспортов вакцинации. Два факта были выявлены в Алматы, по одному в Алматинской и Акмолинской областях. Досудебное расследование по ним продолжается.

Ответственность за данное нарушение прописана в статье 385 Уголовного кодекса "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

"Законодателем установлена уголовная ответственность за данный вид уголовного правонарушения, предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (5,8 миллиона тенге. - Прим.), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух дет, либо лишением свободы на тот же срок", - пояснили в пресс-службе МВД.

Если нарушение выявят повторно в течение года, а также если подделка паспортов вакцинации осуществлялась группой лиц по предварительному сговору штраф вырастает до 4 000 МРП, а это уже 11,6 миллиона тенге. Также нарушителей могут привлечь к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничить свободу на срок до четырех лет, либо лишить свободы на тот же срок.

Наказание предусмотрено также и для тех, кто пользуется поддельным паспортом вакцинации.

"Использование заведомо подложного паспорта вакцинации наказывается штрафом в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге. - Прим.), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток", - пояснили в МВД.

Ранее казахстанцы, купившие поддельные документы о вакцинации от коронавируса, на условиях анонимности рассказали о своих историях подделки паспортов вакцинации.

Подделка паспортов вакцинации не только влечет за собой уголовное наказание, но и опасна для населения, так как псевдовакцинированный человек может заразиться коронавирусом и заразить своих близких. Кроме того, случаи заражения или даже смерти от коронавируса псевдовакцинированных людей еще больше подрывают доверие населения к вакцине.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Neo_85
 Око (Посетители) Сегодня, 16:24
Neo_85,
А у меня с точностью наоборот. Первая легко, вторая срубила. Но всего день и само проходит. Рекомендуют сразу после вакцинации таблетку парацетамола выпить. До начала каких либо реакций - сглаживает.

всё вижу
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 16:22
elek,
Нет не обращалась, скорую не вызывала- когда пойду за второй спрошу можно ли мне вторую получать .
Говорят что на вторую такой уже сильной реакции не бывает. На себе ещё не проверяла.
Проконсультируюсь .
 
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elek (Посетители) Сегодня, 16:16
Цитата: Neo_85
ЧЕСТНО ГОВОРЯ теперь страшно ити за второй дозой.

А вы к врачу не обращались? Возможно у вас побочная реакция (давление, спазмы), в этом случая вторая доза вам противопоказана.
 
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  • diger
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  • elek
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  • Daulet201999
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 16:01
Я сопротивлялась до последнего почти все члены семьи ПРОВАКЦИОНИРОВАЛИСЬ ПО СОБСТВЕННОМУ желанию.
И все меня подначивали ,
Вообщем говоря когда на работе начали поджимать , подумала ЛАДНО ТАК УЖ И БЫТЬ .
Короче говоря чуть не померла от 1 - ой дозы.
2 дня меня колбасило не по-детски.
Мало того что температура, так ещё и голова взрывается
Хотя у моих родных все тихо спокойно происходило- я думала что у меня тоже так будет.
ОГРЕБЛА ЗА ВСЕХ .
ЧЕСТНО ГОВОРЯ теперь страшно ити за второй дозой.
Так что народ кто собирается делать себе -делайте ближе к выходным. Чтоб могли отличаться и что был человек чтоб присмотрел за вами.
Всем удачи.
Теперь я понимаю когда некоторые помирают от вакцины.
Кому то она даётся легко а кто то ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО её переносит.
Я ЖУТИ не пытаюсь нагнать . Чисто совет
 
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  • diger
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  • Daulet201999
 GuF (Посетители) Сегодня, 15:31
А если я не хочу прививаться ,не верю может я в вакцину или боюсь крякнуть на следующий день от нее.Отвественность на себя ни кто не берет ,а если всей семье сделают и вся семья умрет ?
 
 

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