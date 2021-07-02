Какое наказание грозит за подделку паспорта вакцинации в Казахстане

За подделку паспорта вакцинации казахстанцам грозит уголовное наказание. В МВД рассказали, сколько случаев выявлено и как будут наказывать нарушителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



За первые полгода в производстве органов внутренних дел находилось четыре уголовных дела по подделке паспортов вакцинации. Два факта были выявлены в Алматы, по одному в Алматинской и Акмолинской областях. Досудебное расследование по ним продолжается.



Ответственность за данное нарушение прописана в статье 385 Уголовного кодекса "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".



"Законодателем установлена уголовная ответственность за данный вид уголовного правонарушения, предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (5,8 миллиона тенге. - Прим.), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух дет, либо лишением свободы на тот же срок", - пояснили в пресс-службе МВД.



Если нарушение выявят повторно в течение года, а также если подделка паспортов вакцинации осуществлялась группой лиц по предварительному сговору штраф вырастает до 4 000 МРП, а это уже 11,6 миллиона тенге. Также нарушителей могут привлечь к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничить свободу на срок до четырех лет, либо лишить свободы на тот же срок.



Наказание предусмотрено также и для тех, кто пользуется поддельным паспортом вакцинации.



"Использование заведомо подложного паспорта вакцинации наказывается штрафом в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге. - Прим.), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток", - пояснили в МВД.



Ранее казахстанцы, купившие поддельные документы о вакцинации от коронавируса, на условиях анонимности рассказали о своих историях подделки паспортов вакцинации.



Подделка паспортов вакцинации не только влечет за собой уголовное наказание, но и опасна для населения, так как псевдовакцинированный человек может заразиться коронавирусом и заразить своих близких. Кроме того, случаи заражения или даже смерти от коронавируса псевдовакцинированных людей еще больше подрывают доверие населения к вакцине.