«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Июля
+31...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.05 KZT
  • €1 = 505.04 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Лишь один выпускник набрал максимальный балл на ЕНТ-2021

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:18
Лишь один выпускник набрал максимальный балл на ЕНТ-2021
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 2 июл — Sputnik. На Едином национальном тестировании этого года максимальное количество баллов - 140 - набрал единственный выпускник из Павлодарской области.

По словам исполняющего обязанности директора национального центра тестирования Наужан Дидарбековой, в ЕНТ этого года приняли участие 145 288 абитуриентов.

"Максимальный балл в 140 баллов только один тестируемый. Тестируемый из Павлодара", – сообщила Дидарбекова.

Она также отметила, что средний балл ЕНТ в 2021 году составил 69,08 балла, по сравнению с 2020 годом средний балл увеличился на 5 баллов (64,06).

57 187 тестируемых, или 39,4%, не набрали пороговый балл в 50 баллов. 1923 абитуриента набрали более 120 баллов.

"Мы полагаем, что увеличение среднего балла связано с тем, что у абитуриентов было две попытки на сдачу ЕНТ. Таким образом, у них была возможность подготовиться и улучшить свой результат", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что 140 баллов в 2021 году набрал выпускник из Павлодара Данияр Уалиев - чемпион Казахстана по плаванию и кандидат в мастера спорта по данному виду спорта. За высокие достижения ему вручили MacBookPro M1.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика