Лишь один выпускник набрал максимальный балл на ЕНТ-2021

НУР-СУЛТАН, 2 июл — Sputnik. На Едином национальном тестировании этого года максимальное количество баллов - 140 - набрал единственный выпускник из Павлодарской области.
По словам исполняющего обязанности директора национального центра тестирования Наужан Дидарбековой, в ЕНТ этого года приняли участие 145 288 абитуриентов.
"Максимальный балл в 140 баллов только один тестируемый. Тестируемый из Павлодара", – сообщила Дидарбекова.
Она также отметила, что средний балл ЕНТ в 2021 году составил 69,08 балла, по сравнению с 2020 годом средний балл увеличился на 5 баллов (64,06).
57 187 тестируемых, или 39,4%, не набрали пороговый балл в 50 баллов. 1923 абитуриента набрали более 120 баллов.
"Мы полагаем, что увеличение среднего балла связано с тем, что у абитуриентов было две попытки на сдачу ЕНТ. Таким образом, у них была возможность подготовиться и улучшить свой результат", - сообщила она.
Ранее сообщалось, что 140 баллов в 2021 году набрал выпускник из Павлодара Данияр Уалиев - чемпион Казахстана по плаванию и кандидат в мастера спорта по данному виду спорта. За высокие достижения ему вручили MacBookPro M1.
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