Умер народный артист СССР Николай Сличенко

НУР-СУЛТАН, 2 июл — Sputnik. О смерти прославленного певца, народного артиста СССР Николая Сличенко сообщили в театре "Ромэн"."С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР", - говорится в сообщении.Николай Алексеевич Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Его отец погиб на войне. После войны мальчика отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми. Его пение и танцы вызывали одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра "Ромэн". Николай Сличенко обрел мечту поехать в столицу в театр "Ромэн", где талантливого 16-летнего паренька приняли во вспомогательный состав цыганского театра.Исполнение первых ролей привлекло пристальное внимание зрителей, прессы и театральной общественности.В творческой биографии Николая Сличенко множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссёрские работы, которые подняли "Цыганский театр "Ромэн" на новую ступень."Есть у таланта удивительная особенность – многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко – выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра "Ромэн", общественный деятель. Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах", - отметили в театре.Дата и место прощания с артистом станут известны позднее.