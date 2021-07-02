«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Июля
+31...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.05 KZT
  • €1 = 505.04 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер народный артист СССР Николай Сличенко

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Умер народный артист СССР Николай Сличенко
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 2 июл — Sputnik. О смерти прославленного певца, народного артиста СССР Николая Сличенко сообщили в театре "Ромэн".

"С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР", - говорится в сообщении.

Николай Алексеевич Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Его отец погиб на войне. После войны мальчика отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми. Его пение и танцы вызывали одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра "Ромэн". Николай Сличенко обрел мечту поехать в столицу в театр "Ромэн", где талантливого 16-летнего паренька приняли во вспомогательный состав цыганского театра.

Исполнение первых ролей привлекло пристальное внимание зрителей, прессы и театральной общественности.

В творческой биографии Николая Сличенко множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссёрские работы, которые подняли "Цыганский театр "Ромэн" на новую ступень.

"Есть у таланта удивительная особенность – многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко – выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра "Ромэн", общественный деятель. Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах", - отметили в театре.

Дата и место прощания с артистом станут известны позднее.





Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика