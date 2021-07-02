"Прививочные пункты - не магазины": Бекшин об отсутствии выбора вакцин

АЛМАТЫ, 2 июл — Sputnik. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин призвал население, недовольное отсутствием в прививочных пунктах разнообразия вакцин, прививаться теми, что есть в наличии.
"На сегодня вакцин у нас достаточное количество, и мы не ставим задачу превращать наши прививочные пункты в магазины. У нас, слава богу, правительство предоставило бесплатную вакцину, и основная вакцина – это "Спутник V". У нас достаточное количество вакцины. На сегодня, на утро, у нас было около 40 тысяч в остатке, и сейчас по графику вакцина поступает, запасы пополняются", - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге.
Также он отметил, что наряду с вакциной "Спутник V" горожане имеют возможность привиться препаратом казахстанской разработки QazVac, которого на утро 2 июля в прививочных пунктах насчитывалось 2 657 доз, а также вакциной CoronaVac.
"То есть у нас есть чем прививаться. Во многих странах даже нечем прививаться", - заключил Бекшин, отвечая на вопрос журналистов.
Также он напомнил, что вакцина Hayat-Vax была завезена в Казахстан разово.
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