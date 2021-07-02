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"Прививочные пункты - не магазины": Бекшин об отсутствии выбора вакцин

Просмотров:1017 Опубликовано: Вчера, 17:20
"Прививочные пункты - не магазины": Бекшин об отсутствии выбора вакцин
© Photo: Служба центральных коммуникаций
АЛМАТЫ, 2 июл — Sputnik. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин призвал население, недовольное отсутствием в прививочных пунктах разнообразия вакцин, прививаться теми, что есть в наличии.

"На сегодня вакцин у нас достаточное количество, и мы не ставим задачу превращать наши прививочные пункты в магазины. У нас, слава богу, правительство предоставило бесплатную вакцину, и основная вакцина – это "Спутник V". У нас достаточное количество вакцины. На сегодня, на утро, у нас было около 40 тысяч в остатке, и сейчас по графику вакцина поступает, запасы пополняются", - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге.

Также он отметил, что наряду с вакциной "Спутник V" горожане имеют возможность привиться препаратом казахстанской разработки QazVac, которого на утро 2 июля в прививочных пунктах насчитывалось 2 657 доз, а также вакциной CoronaVac.

"То есть у нас есть чем прививаться. Во многих странах даже нечем прививаться", - заключил Бекшин, отвечая на вопрос журналистов.

Также он напомнил, что вакцина Hayat-Vax была завезена в Казахстан разово.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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2garin (Посетители) Вчера, 23:22
этот Бекшин надоел уже со своей лапшой... бесплатно но здоровье ваше добровольно но пренудительно отвечаете сами за свое здоровье.
 
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  • tolk
  • 2garin
 14679677 (Посетители) Вчера, 18:17
У нас, слава богу, правительство предоставило бесплатную вакцину

Интересно, а что могло (правительство) не предоставлять? если могли не предоставлять, то могу ли я не платить налоги и осмс?
 
 

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