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Автовоз с новыми Toyota Land Cruiser 300 попал в аварию. Машины не подлежат ремонту

Просмотров:5052 Опубликовано: Вчера, 19:40
Автовоз с новыми Toyota Land Cruiser 300 попал в аварию. Машины не подлежат ремонту
Кадр видео
Машины не подлежат ремонту Авария произошла ночью на трассе в городе Салала, который расположен на юге Омана
Официальный дебют внедорожника Toyota Land Cruiser 300 состоялся меньше месяца назад, а автомобиль уже успел стать участником ДТП. Автовоз, который должен был доставить партию новых машин в автосалоны Омана, попал в серьезную аварию. Что стало её причиной, доподлинно неизвестно, но в результате все автомобили получили серьезные повреждения. Судя по снимкам с места аварии, восстановлению большинство экземпляров не подлежит.

Авария произошла несколько дней назад, и о ней стало известно благодаря публикациям очевидцев. К сожалению, ни о причинах аварии, ни о пострадавших не сообщается, но очевидцы отметили, что инцидент произошел ночью. На кадрах видно несколько белых внедорожников, которые после удара больше напоминают груду металла. У одного из автомобилей смята вся передняя часть и крыша, еще один явно получил повреждения силовых элементов кузова. На одном из роликов видно, что автовоз лежит на боку вместе с новыми автомобилями.



Toyota Land Cruiser с индексом 300 представили 9 июня, это машину фанаты модели ждали 14 лет. Внедорожнику оставили рамную конструкцию, но улучшили развесовку в пользу передней оси и улучшили подвеску за счет добавления активных стабилизаторов поперечной устойчивости и увеличения хода передних амортизаторов, что позволило сделать его более комфортным для эксплуатации как в условиях города, так и на бездорожье.


Источник: Мотор
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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Вчера, 20:38
Помните лет 6 7 назад у нас автовоз с 570 лексумами перевернулся.
 
 

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