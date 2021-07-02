Автовоз с новыми Toyota Land Cruiser 300 попал в аварию. Машины не подлежат ремонту

Машины не подлежат ремонту Авария произошла ночью на трассе в городе Салала, который расположен на юге ОманаОфициальный дебют внедорожника Toyota Land Cruiser 300 состоялся меньше месяца назад, а автомобиль уже успел стать участником ДТП. Автовоз, который должен был доставить партию новых машин в автосалоны Омана, попал в серьезную аварию. Что стало её причиной, доподлинно неизвестно, но в результате все автомобили получили серьезные повреждения. Судя по снимкам с места аварии, восстановлению большинство экземпляров не подлежит.Авария произошла несколько дней назад, и о ней стало известно благодаря публикациям очевидцев. К сожалению, ни о причинах аварии, ни о пострадавших не сообщается, но очевидцы отметили, что инцидент произошел ночью. На кадрах видно несколько белых внедорожников, которые после удара больше напоминают груду металла. У одного из автомобилей смята вся передняя часть и крыша, еще один явно получил повреждения силовых элементов кузова. На одном из роликов видно, что автовоз лежит на боку вместе с новыми автомобилями.Toyota Land Cruiser с индексом 300 представили 9 июня, это машину фанаты модели ждали 14 лет. Внедорожнику оставили рамную конструкцию, но улучшили развесовку в пользу передней оси и улучшили подвеску за счет добавления активных стабилизаторов поперечной устойчивости и увеличения хода передних амортизаторов, что позволило сделать его более комфортным для эксплуатации как в условиях города, так и на бездорожье.