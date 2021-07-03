Свыше двух тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 797,

в городе Алматы – 385,

в городе Шымкенте – 131,

в Акмолинской области – 98,

в Актюбинской области – 35,

в Алматинской области – 88,

в Атырауской области – 137,

в ВКО – 83,

в Жамбылской области – 37,

в ЗКО – 157,

в Карагандинской области – 463,

в Костанайской области – 53,

в Кызылординской области – 33,

в Мангистауской области – 142,

в Павлодарской области – 65,

в СКО – 20,

в Туркестанской области – 41.



Всего в стране подтверждено 430 928 случаев.