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Цены на нефть больше не будут прежними - Келимбетов

Просмотров:515 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Цены на нефть больше не будут прежними - Келимбетов
Фото из открытых источников
Рассчитывать на супер-циклы цен на нефть в будущем будет достаточно трудно. Такое мнением высказал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов, выступая на одной из сессий в рамках Astana Finance Days, передает корреспондент zakon.kz.

Наша подушка безопасности позволила оказать социальную поддержку, создавать рабочие места, но понятно, что мы использовали средства Нацфонда, понятно, что скорее всего росли бюджетные расходы, дефицит бюджета. Такая ситуация не может быть на постоянной основе. Необходимо смотреть в будущее. Как раз президент дал поручение всем госорганам, что мы должны заглянуть немного в будущее. Когда мы видим, что происходит у нас в Казахстане, что происходит в мире, то видим, что очень многое меняется. Как раз пандемия, наверное, ускорила все эти мега тренды, которые мы наблюдаем, - сказал Келимбетов.

По его словам, тренды в мировой экономике постепенно меняются от сырьевой в сторону "зеленой".

Прежде всего, стало понятно, что в эти дни цена барреля нефти Brent увеличивается, но в целом было понятно, что зависимость мировой экономики от нефти будет несколько иной. И рассчитывать на супер-циклы цен на нефть достаточно трудно. В связи с этим в перезагрузке нуждается своего рода экономическая и бизнес-модель государства, то есть каковы будут источники бюджета в перспективе, что будет источником экономического роста на фоне вот такого тренда на декарбонизацию, а Казахстан экспортирует, прежде всего, в Европейский союз и Китай. Мы знаем, что эти два экономических пространства очень сильно нацелены на новые стандарты "зеленой" экономики, поддержку охраны окружающей среды. Мы знаем, что Европейский союз планирует вводить углеродный налог, - пояснил глава Агентства.

Он напомнил, что в связи с переориентировкой ценностей на мировых рынках Казахстан должен будет определиться со своей собственной стратегией дальнейшего развития.

На самом деле очень много сигналов, что в целом меняется отношение к инвестициям в нефтегазовом секторе, то есть два таких фактора наряду с увеличением геополитическими противостояния, торговых войн крупнейших экономик друг с другом - все это безусловно изменило картину мира. Казахстану надо понимать, какая стратегия у нас должны быть, на что мы должны надеяться, во что вкладывать прежде всего, имею ввиду не только краткосрочные меры поддержки рабочих мест, поддержки благосостояния сейчас, но и о том, насколько устойчивая эта модель в перспективе. Поэтому был создан Высший совет по реформам, который президент возглавил сам и, вы знаете, что все экономические ведомства туда вошли. Там происходит обсуждение того, какова должна быть в целом стратегия. В феврале был принят Нацплан развития до 2025 года - это аналог стратегического плана и там были определены специальные приоритеты. Прежде всего есть целеполагание, есть задачи в национальном плане и есть 10 приоритетов развития Казахстана по 3 ключевым направлениям: благополучие граждан, слышащее государство и сильная экономика, - заключил Келимбетов.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 14:06
Келимбетов видимо не читает прессу. Хотя наверняка получает миллионы тенге ежемесячно, как любой высокопоставленный чиновник в РК. А если бы он читал побольше, то он бы знал, что Аналитики сообщили о падении мировых цен на бензин.
Причина — уменьшение цен на нефть в первом полугодии из-за пандемии коронавируса. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Международного энергетического агентства. Об этом сообщает "Рамблер".
 
 

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