«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 03 Июля
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.46 KZT
  • €1 = 504.12 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Просьбу США приютить афганцев в Казахстане оценил политолог

Просмотров:567 Опубликовано: Сегодня, 12:48
Просьбу США приютить афганцев в Казахстане оценил политолог
Фото ©REUTERS
Казахстанский политолог оценил просьбу США разместить в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане около девяти тысяч граждан Афганистана, которые помогали американской армии в борьбе против "Талибана", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Многие казахстанцы бурно отреагировали на эту новость, однако, по мнению политолога Султана Акимбекова, к заявлению США казахстанцам не стоит относиться слишком эмоционально, потому что никаких официальных заявлений по этому поводу еще не было.

"Пока это только информация от источников агентства Bloomberg. Да, в агентстве считают, что этот вопрос будет обсуждаться с министрами иностранных дел Узбекистана и Таджикистана, которые находятся в США. Поэтому стоит подождать несколько дней и тогда понять, насколько верна данная информация. В любом случае мы видим, что речь в первую очередь идет о пограничных с Афганистаном странах - Таджикистане и Узбекистане.

Кроме того, в сообщении Bloomberg указывается, что американцы могут попросить о временном размещении для девяти тысяч афганцев, включая членов их семей. Потому что Конгресс США пока не расширил иммиграционную квоту на прием данной категории мигрантов. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже запросил у Конгресса расширение квоты, и, скорее всего, они согласятся. Понятно, что девять тысяч афганцев не останутся в Центральной Азии, если получат возможность выехать в США", - объяснил Акимбеков.

Также политолог считает, что беспокойство общества связана с фобией относительно Афганистана.

"Вдруг снова начнется война? Вдруг появятся потоки беженцев и так далее. Если же говорить о просьбе американцев, то всех волнует еще вопрос, насколько это соответствует нашей многовекторной политике. Здесь надо отметить, что ситуация в Афганистане не настолько тяжелая. Вокруг этой страны идет сложная игра между самими афганцами и заинтересованными иностранными государствами.

США остаются в их числе. Если они хотят эвакуировать несколько тысяч человек, то это их ближайшие помощники - переводчики, самые доверенные люди. Большинство же тех, кто входил в состав афганской армии и правительства, продолжают активно участвовать в местной политике, и здесь далеко не все так трагично, как кажется со стороны", - говорит эксперт.

Султан Акимбеков добавил, что Казахстан сейчас тоже заинтересован в урегулировании конфликта в Афганистане.

"Для нас важно, чтобы в Афганистане была найдена формула политического компромисса между всеми участниками местной политики, включая "Талибан". Хотя проблема беженцев, естественно, будет оставаться актуальной. После прошлой войны в Казахстане осталось много бывших из числа сторонников просоветского правительства в Кабуле. Они вполне интегрированы в наше общество.

Другое дело, если образуется поток беженцев в случае начала большой войны в Афганистане. Ни Узбекистан, ни Таджикистан не смогут остановить этот вероятный поток людей. Но с точки зрения экономики, Казахстан выглядит более привлекательным для потенциальных мигрантов. В этом может быть вопрос. Поэтому наш интерес - в урегулировании конфликта, в поиске нового баланса в афганской политике после такого внезапного ухода США из этой страны", - заключил политолог.

Отметим, что МИД Казахстана воздержалось от комментариев в вопросе о просьбе США.

Ранее сообщалось, что США обратились к руководству трех центральноазиатских государств - Казахстана, Узбекистана и Таджикистана - с просьбой подписать соглашение о временном размещении на своих территориях около девяти тысяч граждан Афганистана, которые помогали американской армии в борьбе против "Талибана".

По данным издания Вloomberg, соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества между Америкой и странами Центральной Азии. Оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующие бумаги на этой неделе, пока находятся в Вашингтоне с рабочими визитами.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
jokerok (Посетители) Сегодня, 14:55
Иностранные военные базы, лагери беженцев с Афганистана. Потом начнётся в этих лагерях подготовка этих "беженцев".

Нам может всем уехать чтоб им было тут удобнее демократию строить?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 13:38
США и война - синонимы. Военная демократия.
Что творится в голове у этого политолога.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • bekenova
  • Zhenis72
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:05
Почему бы не помочь,только размещайте в Нурсултане!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика