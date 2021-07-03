Просьбу США приютить афганцев в Казахстане оценил политолог

Казахстанский политолог оценил просьбу США разместить в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане около девяти тысяч граждан Афганистана, которые помогали американской армии в борьбе против "Талибана", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Многие казахстанцы бурно отреагировали на эту новость, однако, по мнению политолога Султана Акимбекова, к заявлению США казахстанцам не стоит относиться слишком эмоционально, потому что никаких официальных заявлений по этому поводу еще не было.



"Пока это только информация от источников агентства Bloomberg. Да, в агентстве считают, что этот вопрос будет обсуждаться с министрами иностранных дел Узбекистана и Таджикистана, которые находятся в США. Поэтому стоит подождать несколько дней и тогда понять, насколько верна данная информация. В любом случае мы видим, что речь в первую очередь идет о пограничных с Афганистаном странах - Таджикистане и Узбекистане.



Кроме того, в сообщении Bloomberg указывается, что американцы могут попросить о временном размещении для девяти тысяч афганцев, включая членов их семей. Потому что Конгресс США пока не расширил иммиграционную квоту на прием данной категории мигрантов. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже запросил у Конгресса расширение квоты, и, скорее всего, они согласятся. Понятно, что девять тысяч афганцев не останутся в Центральной Азии, если получат возможность выехать в США", - объяснил Акимбеков.



Также политолог считает, что беспокойство общества связана с фобией относительно Афганистана.



"Вдруг снова начнется война? Вдруг появятся потоки беженцев и так далее. Если же говорить о просьбе американцев, то всех волнует еще вопрос, насколько это соответствует нашей многовекторной политике. Здесь надо отметить, что ситуация в Афганистане не настолько тяжелая. Вокруг этой страны идет сложная игра между самими афганцами и заинтересованными иностранными государствами.



США остаются в их числе. Если они хотят эвакуировать несколько тысяч человек, то это их ближайшие помощники - переводчики, самые доверенные люди. Большинство же тех, кто входил в состав афганской армии и правительства, продолжают активно участвовать в местной политике, и здесь далеко не все так трагично, как кажется со стороны", - говорит эксперт.



Султан Акимбеков добавил, что Казахстан сейчас тоже заинтересован в урегулировании конфликта в Афганистане.



"Для нас важно, чтобы в Афганистане была найдена формула политического компромисса между всеми участниками местной политики, включая "Талибан". Хотя проблема беженцев, естественно, будет оставаться актуальной. После прошлой войны в Казахстане осталось много бывших из числа сторонников просоветского правительства в Кабуле. Они вполне интегрированы в наше общество.



Другое дело, если образуется поток беженцев в случае начала большой войны в Афганистане. Ни Узбекистан, ни Таджикистан не смогут остановить этот вероятный поток людей. Но с точки зрения экономики, Казахстан выглядит более привлекательным для потенциальных мигрантов. В этом может быть вопрос. Поэтому наш интерес - в урегулировании конфликта, в поиске нового баланса в афганской политике после такого внезапного ухода США из этой страны", - заключил политолог.



Отметим, что МИД Казахстана воздержалось от комментариев в вопросе о просьбе США.



Ранее сообщалось, что США обратились к руководству трех центральноазиатских государств - Казахстана, Узбекистана и Таджикистана - с просьбой подписать соглашение о временном размещении на своих территориях около девяти тысяч граждан Афганистана, которые помогали американской армии в борьбе против "Талибана".



По данным издания Вloomberg, соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества между Америкой и странами Центральной Азии. Оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующие бумаги на этой неделе, пока находятся в Вашингтоне с рабочими визитами.