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Родители умершей после стоматологии девочки примирились с врачами

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 13:11
Родители умершей после стоматологии девочки примирились с врачами
Фото из открытых источников
Родители девочки, умершей после посещения стоматологии в Нур-Султане, примирились с врачами, сообщает zakon.kz.

Об этом родители заявили на странице в Instagram.

Мы, родители Алисы - Зеленый Александр и Зеленая Анастасия официально заявляем, что не имеем претензий к стоматологии Доктор БРО (ТОО "Классик-Ара"), к ее руководству и врачам этой клиники. Подтверждаем, что между нами со стоматологией достигнуто примирение. Стоматология, ее руководство и врачи оплатили и продолжают оплачивать нам требуемый моральный ущерб в размере 26,5 миллионов тенге, - говорится в сообщении.

Они подписали мирное соглашение.

Впредь мы бы не хотели поднимать эту тему. Мы закрываем наши социальные сети и начинаем новую жизнь, - отметили родители.

Также мама добавила, что это тяжелое решение.

И с учетом всего, что мы узнали о предстоящем тяготении: судебных процессах, сроках всего этого разбирательства, новых экспертиз и т.д. У меня просто не хватит сил, - заключила Анастасия Зеленая.

В январе 2020 года двухлетняя девочка впала в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане. 22 июня 2021 года стало известно, что девочка скончалась.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 13:24
Жесть жизнь своего ребенка променяли на бумажки/циферки
 
 

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