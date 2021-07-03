Родители умершей после стоматологии девочки примирились с врачами

Родители девочки, умершей после посещения стоматологии в Нур-Султане, примирились с врачами, сообщает zakon.kz.
Об этом родители заявили на странице в Instagram.
Мы, родители Алисы - Зеленый Александр и Зеленая Анастасия официально заявляем, что не имеем претензий к стоматологии Доктор БРО (ТОО "Классик-Ара"), к ее руководству и врачам этой клиники. Подтверждаем, что между нами со стоматологией достигнуто примирение. Стоматология, ее руководство и врачи оплатили и продолжают оплачивать нам требуемый моральный ущерб в размере 26,5 миллионов тенге, - говорится в сообщении.
Они подписали мирное соглашение.
Впредь мы бы не хотели поднимать эту тему. Мы закрываем наши социальные сети и начинаем новую жизнь, - отметили родители.
Также мама добавила, что это тяжелое решение.
И с учетом всего, что мы узнали о предстоящем тяготении: судебных процессах, сроках всего этого разбирательства, новых экспертиз и т.д. У меня просто не хватит сил, - заключила Анастасия Зеленая.
В январе 2020 года двухлетняя девочка впала в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане. 22 июня 2021 года стало известно, что девочка скончалась.
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