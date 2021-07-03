Астана. 3 июля. КазТАГ – Агрессивным пациентам в Казахстане планируют присваивать статус «опасных», передает корреспондент агентства.



«Заинтересованным государственным органам дано поручение рассмотреть вопросы законодательного закрепления норм по обеспечению безопасности медицинских работников, в том числе по регулированию статуса «опасного» вызова или «опасного» пациента, применения медицинскими работниками нагрудных видеорегистраторов», - сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.



Вице-премьер уточнил, что в настоящее время при угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад станций скорой медицинской помощи (СМП) и отделения СМП при организации первичной медико-санитарной помощи обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.



«В случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады станций СМП оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации и (или) мобильной связи. Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел», - пояснил замглавы кабмина.



По его словам, местные исполнительные органы для обеспечения безопасности медицинских работников, больных и посетителей принимают меры по оснащению объектов здравоохранения камерами видеонаблюдения, привлечению специальных охранных агентств, бригад СМП мобильными камерами, а санитарные автомашины скорой медицинской помощи оснащены 100% видеорегистраторами с GPS навигацией.



«Министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами прорабатываются меры по обеспечению специалистов СМП персональными мобильными камерами для аудио-видео фиксации окружающей обстановки на местах обслуживания пациентов и по ходу транспортировки пациента в стационар до передачи медицинскому персоналу приемного отделения. Также рассматривается вопрос по дополнению системы повышения квалификации врачей, медицинского персонала занятиями по формированию правовой и поведенческой компетенции при работе с «опасными» пациентами», - добавил Тугжанов.



Напомним, 2 июня депутат мажилиса Айгуль Куспан обратила внимание на то, что врачи, медицинский и технический персонал ежедневно сталкиваются не только с рисками внешних инфекций, «но и с такими поведенческими вирусами, как грубость, оскорбления, угрозы и даже применение физической силы». Она привела данные Международной организации труда, согласно которым, медицинские работники занимают второе место по степени подверженности насилию на рабочем месте, а также привела конкретные примеры в Казахстане.



Парламентарий предложила: осуществить нормативно-правовое регулирование статуса «опасного» вызова или «опасного» пациента, порядка и правил совместного реагирования на них представителей медицины и охраны общественного правопорядка; предусматривать средства на модернизацию и содержание технических средств безопасности в передвижных и стационарных медицинских объектах (видеокамеры, видеорегистраторы, «тревожные кнопки» и так далее); дополнить систему повышения квалификации врачей, медицинского и технического персонала занятиями по формированию правовой и поведенческой компетенции при работе с «опасными» пациентами.