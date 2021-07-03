Апелляционный суд отменил решение о блокировке "Яндекс.Такси" в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В прокуратуре Алматы сообщили, что подали на апелляцию в связи с тем, что 100 тысяч таксистов могли остаться без работы.



"Сегодня судебная коллегия апелляционной инстанции, пересмотрев дело, отменила решение суда по апелляционному ходатайству прокурора и вынесла новое решение, признав требования ТОО G-taxi необоснованными", - говорится в сообщении прокуратуры.



Напомним, ранее суд первой инстанции Алматы по иску ТОО G-taxi обязал компанию "Яндекс.Такси" прекратить оказывать информационные услуги, связанные с системой заказа такси на территории Республики Казахстан.