Апелляционный суд отменил решение о блокировке "Яндекс.Такси" в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В прокуратуре Алматы сообщили, что подали на апелляцию в связи с тем, что 100 тысяч таксистов могли остаться без работы.
"Сегодня судебная коллегия апелляционной инстанции, пересмотрев дело, отменила решение суда по апелляционному ходатайству прокурора и вынесла новое решение, признав требования ТОО G-taxi необоснованными", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, ранее суд первой инстанции Алматы по иску ТОО G-taxi обязал компанию "Яндекс.Такси" прекратить оказывать информационные услуги, связанные с системой заказа такси на территории Республики Казахстан.
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