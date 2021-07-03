«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 04 Июля
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.99 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В WhatsApp появится новая функция. Готовьтесь чистить память своего смартфона

Просмотров:1052 Опубликовано: Вчера, 20:12
В WhatsApp появится новая функция. Готовьтесь чистить память своего смартфона
Фото из открытых источников
Разработчики Whatsapp тестируют новую функцию. Теперь при отправке файла приложение будет предлагать на выбор – сжимать его или нет, передает Wabetainfo.

Зачастую пользователи выбирали другие сервисы для отправки медиа-файлов, так как сам Whatsapp сжимает их качество для экономии данных. Теперь разработчики решили пойти по другому пути – мессенджер будет предлагать пользователю качество отправляемого файла.

На выбор предоставляются три варианта – «авто» (Whatsapp сам определит, как сжимать), «лучшее качество» (Whatsapp не сожмет файл) и «экономия данных» (Whatsapp сожмет файлы).

Ранее в Сети появились слухи, что Whatsapp планирует изменить дизайн. В конце июня разработчики включили возможность работы на нескольких устройствах одновременно.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика