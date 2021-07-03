Санврачи Казахстана определились со штрафами за невакцинированных сотрудников

Что грозит невакцинированному предпринимателю, если он ИП, и у него больше нет сотрудников? Когда начнутся массовые проверки в сфере услуг? Все подробности читайте в эксклюзивном комментарии для Sputnik Казахстан

НУР-СУЛТАН, 3 июл - Sputnik. В Казахстане работников сферы услуг, а также сотрудников крупных коллективов численностью более 20 человек обязали получить первый компонент вакцины до 15 июля, а второй компонент - до 15 августа.



Что будет, если люди не привьются до этого времени, рассказал в эксклюзивном комментарии для Sputnik Казахстан официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев.



Самое главное: непривитых работников малых, средних и крупных предприятий штрафовать не будут.



Что касается предпринимателей, которые допустили непривитых сотрудников на рабочие места, то им будут выписывать штрафы по статье 462 (пункт 3) Административного кодекса Республики Казахстан.



Эта статья гласит:



"Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, влечет штраф:



на физических лиц - в размере пяти МРП (14 585 тенге),

на должностных лиц – в размере 15 МРП (43 755 тенге),

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП (291 700 тенге),

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП (583 400 тенге),

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП" (1 458 500 тенге).

Наказание также чревато приостановкой деятельности предпринимателей.



Жаркие споры вызвал вопрос, как будут наказывать ИП, если в нем состоит только один человек: например, если парикмахер - частник, открыл ИП и работает сам на себя, а больше сотрудников у него нет. В итоге в Минздраве Казахстана пришли к решению, что такого индивидуального предпринимателя как микро-ИП будут штрафовать как физическое лицо - то есть на 5 МРП.



Когда начнутся проверки по вакцинации

По информации Минздрава, будут установлены две контрольные отметки:



"После 15 июля начнутся выборочные проверки по первому компоненту вакцины, а после 15 августа начнутся массовые проверки на предмет полной вакцинации двумя компонентами", - сообщил Ержан Байтанаев.

Для полного охвата предпринимателей задействуют мониторинговые группы от акиматов.



По его словам, вакцины в Казахстане хватает: сейчас в регионах имеется 2 миллиона вакцин, ожидается еще более полутора миллиона вакцин "Спутник V" от Карагандинского завода и 100 000 вакцин Qazvac.