В Мексиканском заливе потушили подводный пожар

МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Подводный пожар, вспыхнувший на морском трубопроводе в Мексиканском заливе, уже потушили, сообщает нефтегазовая компания Pemex."Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Около 10:45 чрезвычайная ситуация была устранена, восстановлены нормальные рабочие условия", — говорится в сообщении.Инцидент произошел у побережья в районе города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече). Из-за утечки газа из 12-дюймового трубопровода на глубине 78 метров, в 150 метрах от платформы Ku-Charly, в 5:15 утра 2 июля началось подводное возгорание. Аварийные работы продолжались более пяти часов, в них участвовали три пожарных судна. При пожаре никто не пострадал.Почему загорелся трубопровод, пока неясно: в Pemex сообщили, что анализируют возможные причины.Морская платформа Ku-Charly действует в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают порядка 95 тысяч баррелей нефти в сутки.