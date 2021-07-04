Более 3000 человек заразились коронавирусом в Казахстане

За сутки (данные за 3 июля) в Казахстане выявили 3003 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. По сравнению с данными за предыдущие сутки прирост составил 238 человек.



Всего в стране подтвержден 433 931 случай, из них за сутки:



в Нур-Султане - 791,

в Алматы - 391,

в Шымкенте - 169,

в Акмолинской области - 105,

в Актюбинской области - 78,

в Алматинской области - 112,

в Атырауской области - 154,

в ВКО - 73,

в Жамбылской области - 34,

в ЗКО - 173,

в Карагандинской области - 496,

в Костанайской области - 53,

в Кызылординской области - 56,

в Мангистауской области - 186,

в Павлодарской области - 71,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 42.