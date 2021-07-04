Кардиолог назвала опасные симптомы в жару для сердечников

Летний зной и духота способствуют снижению содержания кислорода в воздухе и сердце начинает работать в усиленном режиме. Для людей с проблемной сердечно-сосудистой системой возникают дополнительные факторы риска, и в случае недомогания необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.



- Прежде всего нужно прислушиваться к своему организму. При аномальной температуре окружающей среды усиливается работа сердца, что проявляется учащенным сердцебиением, нарушениями ритма сердца, повышением артериального давления, - сообщила aif.ru кандидат медицинских наук Мария Беневская.



Недопустимо игнорировать такие симптомы - боль в груди, острая боль в руке или ноге, перебои в работе сердца, головная боль, одышка и "смазанность" речи.



При подобных проявлениях необходимо незамедлительно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.