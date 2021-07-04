Как проявляется индийский штамм коронавируса - эксперты

Индийский штамм коронавируса, получивший название "Дельта", может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, передает Деловой Казахстан.
"Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм "Дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно - кашель, слабость, миалгия", - сообщил ТАСС пульмонолог Алексей Никишенков.
Появление "желудочного ковида" у пациентов, заразившихся штаммом "Дельта", подтвердил и врач-иммунолог Владимир Болибок.
"Для штамма "Дельта" характерен так называемый "желудочный синдром" или "желудочный ковид". Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос", - рассказал он.
При этом врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, уверен - все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса, остались актуальными и для индийского штамма.
"Симптомы остались те же. При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура - это как было, так и осталось", - подчеркнул он.
Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.
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