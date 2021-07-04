Динозавры встретили астероид не в лучшей форме

Одна из самых распространённых гипотез вымирания динозавров утверждает, что во всём виноват залётный астероид, который оказался слишком крупным. Другая версия – это что динозавры вымерли из-за вулканов, которые вдруг начали очень активно извергаться, настолько активно, что изменили экологию на всей земле.



Обе гипотезы не то чтобы взаимоисключающие, однако исследователи спорят, что было главным, астероид или вулканы. Например, ровно год назад мы рассказывали, что, по мнению сотрудников Имперского колледжа Лондона, вулканы не могли довести динозавров до катастрофы, и что предпочтение тут надо отдать астероидной гипотезе (более того, вулканы в то время даже помогли земной жизни очнуться от падения астроида).



И есть ещё один вариант развития событий, в котором ни вулканы, ни астероид не были настоящими причинами вымирания, потому что динозавры начали вымирать намного раньше. Об этом несколько лет назад писали в PNAS исследователи из Университета Ридинга: по их мнению, динозавры начали вымирать за 50 млн лет до астероидного катаклизма. На днях на ту же тему была опубликована статья в Nature Communications, только её авторы полагают, что вымирание динозавров началось позже, за 10 млн лет до астероида.



В любой группе живых существ можно выделить два противоположно направленных эволюционных процесса: в ней постоянно появляются новые виды и постоянно исчезают старые. Иногда «новорождённых» видов появляется больше, чем исчезает старых, и тогда группа находится на подъёме – её представители расселяются на новые территории, осваивают новые экологические ниши и т. д. Но бывает и обратная ситуация: виды исчезают, а на смену им никто не приходит, и тогда под угрозой оказывается весь род, или семейство, или отряд.



Сотрудники Бристольского университета, Университета Альберты и Университета Монпелье проанализировали развитие шести семейств динозавров, наиболее богатых видами, в период между 150 млн лет и 66 млн лет назад, когда случилось вымирание. Большую часть этого времени динозавры процветали, но около 76 млн лет назад процветание закончилось: во-первых, виды стали быстрее вымирать, во-вторых, появление новых видов заметно затормозилось.



Авторы работы связывают это с похолоданием климата, к которому динозавры не смогли приспособиться. В первую очередь вымирание коснулось долгоживущих видов, что понятно – животные, которые живут долго, дольше и созревают, и обычно у них не очень высокая плодовитость, так что им труднее всего приспособиться к любым изменениям: популяция медленно обновляется новыми генетическими комбинациями. Упадок начался с травоядных динозавров, как следствие, вся динозавровая экосистема зашаталась.



Конечно, в таких случаях приходится учитывать, что мы не знаем (и вряд ли узнаем) всех динозавров, которые когда-либо жили на земле, что ископаемые находки часто фрагментарны, что часто есть неопределённость в датировках, наконец, что всегда есть неопределённость в эволюционных моделях, которые строятся на палеонтологических данных. Однако исследователи уверены, что их результатам можно доверять: они использовали статистические приёмы, позволяющие учесть все подобные неопределённости, они строили много эволюционных моделей, и каждую модель много раз просчитывали на предмет ошибок и наиболее вероятных результатов.



В общем, ещё до астероида стало ясно, что из всех динозавров будущее есть только у тех, которые потом стали птицами. Для всех остальных астероид (или вулканы) лишь ускорил то, к чему они и так шли.