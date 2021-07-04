На "Писающего мальчика" надели казахский чапан в Брюсселе

Фото: Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгия
Знаменитая статуя-фонтан "Маннекен-Пис", один из главных символов бельгийской столицы, одета в национальный костюм "казахский чапан и головной убор" по инициативе Казахского культурного центра "Тіл-Қазына" и при поддержке посольства Казахстана в Бельгии, передает Tengrinews.kz.
"Маннекен-Пис" - одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Традиция переодевания бронзовой статуи появилась более трехсот лет назад. С тех пор "Маннекен-Пис" примерил более 1000 костюмов, подаренных главами иностранных государств, а также представителями различных международных организаций.
По данным Википедии, первый костюм "Писающему мальчику" прислал курфюрст Баварский Максимилиан-Эммануил в 1698 году, и с этих пор это стало не просто традицией. Это еще и большая честь, которой удостаиваются только почётные гости города. Каждый месяц на решетке фонтана вывешивается список костюмов, согласно которому "Жюльен" будет менять наряды в течение месяца. "Гардероб" состоит из нескольких сотен различных одеяний. Костюмы меняются по списку, составляемому некоммерческой организацией "Друзья Писающего мальчика"; на церемониях смены костюма обычно играет духовой оркестр. Неподалеку от фонтана на центральной площади города Grote Markt в Королевском музее находится экспозиция костюмов "Писающего мальчика".
"Одевание" достопримечательности Брюсселя в казахский костюм организовано в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и в преддверии Дня казахстанской столицы.
Знаменитую миниатюрную бронзовую статую в казахском чапане смогли посмотреть с утра до вечера не только жители европейской столицы, но и многочисленные туристы со всего мира, которые специально приезжают в Брюссель увидеть легендарную скульптуру.
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