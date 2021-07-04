«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 04 Июля
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.99 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На "Писающего мальчика" надели казахский чапан в Брюсселе

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 16:18
На "Писающего мальчика" надели казахский чапан в Брюсселе
Фото: Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгия
Знаменитая статуя-фонтан "Маннекен-Пис", один из главных символов бельгийской столицы, одета в национальный костюм "казахский чапан и головной убор" по инициативе Казахского культурного центра "Тіл-Қазына" и при поддержке посольства Казахстана в Бельгии, передает Tengrinews.kz.

"Маннекен-Пис" - одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Традиция переодевания бронзовой статуи появилась более трехсот лет назад. С тех пор "Маннекен-Пис" примерил более 1000 костюмов, подаренных главами иностранных государств, а также представителями различных международных организаций.

По данным Википедии, первый костюм "Писающему мальчику" прислал курфюрст Баварский Максимилиан-Эммануил в 1698 году, и с этих пор это стало не просто традицией. Это еще и большая честь, которой удостаиваются только почётные гости города. Каждый месяц на решетке фонтана вывешивается список костюмов, согласно которому "Жюльен" будет менять наряды в течение месяца. "Гардероб" состоит из нескольких сотен различных одеяний. Костюмы меняются по списку, составляемому некоммерческой организацией "Друзья Писающего мальчика"; на церемониях смены костюма обычно играет духовой оркестр. Неподалеку от фонтана на центральной площади города Grote Markt в Королевском музее находится экспозиция костюмов "Писающего мальчика".

"Одевание" достопримечательности Брюсселя в казахский костюм организовано в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и в преддверии Дня казахстанской столицы.

Знаменитую миниатюрную бронзовую статую в казахском чапане смогли посмотреть с утра до вечера не только жители европейской столицы, но и многочисленные туристы со всего мира, которые специально приезжают в Брюссель увидеть легендарную скульптуру.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Нурекен (Посетители) Сегодня, 17:24
Только этого не хватало
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 17:13
Непонятно, это повод для гордости или наоборот?
Если это великая честь, как написано в статье и этот обряд проводят более 300 лет, то почему чапан надели только сейчас?
С другой стороны лучше поздно чем никогда
Хотя по большому счету просто прикольная традиция
И не обязательно было упоминать, что при содействии посольства Казахстана в Бельгии
Прям подвиг посла)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kz1990 (Посетители) Сегодня, 16:32
На писающую девочку еще не надели? lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика