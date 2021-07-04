Air Astana подала в суд на бразильского производителя из-за неисправных самолетов

Авиакомпания Air Astana обвинила бразильского производителя самолетов Embraer SA в поставке самолетов, которые "были небезопасны для полетов", передает Daynews.kz со ссылкой на Reuters.



Авиаперевозчик подал исковое заявление на сумму порядка 11,9 миллиона долларов.



В своем иске, поданном в Верховный суд Нью-Йорка, Air Astana обвинила Embraer в поведении, которое "продемонстрировало безрассудное безразличие к человеческой жизни".



В заявлении Embraer говорится, что компания отрицает нарушение каких-либо обязательств перед Air Astana и будет решительно защищаться от любых претензий.



"Air Astana требует компенсации за свое одностороннее решение о приостановке полетов самолетов (и) была единственной авиакомпанией, которая приостановила использование самолетов E2", - говорится в заявлении.



Air Astana заявила в иске, что пять региональных реактивных самолетов Embraer E190-300, арендованных у бразильского производителя, имели серьезные проблемы с безопасностью.



К ним относятся отказ системы противообледенительной защиты крыла, требующий аварийной посадки, "каскадный отказ" гидравлических систем во время посадки, неуправляемые изменения высоты и механические сбои.



Серьезность ситуации усугублялась "опасным ландшафтом и непростой погодой" в Казахстане, а также тем фактом, что на территории РК имеется только 19 аэропортов, которые могут принять самолеты в случае аварийной посадки.



В заявлении Embraer говорится, что в ноябре 2020 года у самолета Air Astana E190-E2 возникла техническая проблема с компонентом, что побудило бразильские регулирующие органы заказать в более короткие сроки замены этого типа части всего парка.



"Хотя такие проблемы действительно возникают время от времени, это не представляло непосредственной угрозы безопасности, и самолет благополучно приземлился", - сообщили в Embraer.



По данным СМИ, Air Astana не утверждает, что проблемы привели к смертельным авариям, компания заявила, что была вынуждена остановить свой флот Embraer с декабря прошлого года.



Авиакомпания сообщила, что, когда она связалась с Embraer по поводу проблем, производитель предложил только "частичные или обходные решения".