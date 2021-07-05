Казахстан установил новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 4 июля) зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Это самый высокий показатель за сутки с начала пандемии. Максимум зафиксирован на фоне распространения в республике более заразного дельта-штамма коронавируса.

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Всего в стране подтверждено 436 962 случая, из них:



в городе Нур-Султане - 799,

в городе Алматы - 396,

в городе Шымкенте - 161,

в Акмолинской области - 130,

в Актюбинской области – 69,

в Алматинской области - 92,

в Атырауской области - 149,

в ВКО - 66,

в Жамбылской области - 57,

в ЗКО - 186,

в Карагандинской области - 499,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области - 33,

в Мангистауской области - 196,

в Павлодарской области - 87,

в СКО - 12,

в Туркестанской области - 45.