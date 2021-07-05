Казахстан установил новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 4 июля) зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Это самый высокий показатель за сутки с начала пандемии. Максимум зафиксирован на фоне распространения в республике более заразного дельта-штамма коронавируса. ⠀ Всего в стране подтверждено 436 962 случая, из них:
в городе Нур-Султане - 799, в городе Алматы - 396, в городе Шымкенте - 161, в Акмолинской области - 130, в Актюбинской области – 69, в Алматинской области - 92, в Атырауской области - 149, в ВКО - 66, в Жамбылской области - 57, в ЗКО - 186, в Карагандинской области - 499, в Костанайской области - 54, в Кызылординской области - 33, в Мангистауской области - 196, в Павлодарской области - 87, в СКО - 12, в Туркестанской области - 45.
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