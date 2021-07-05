Мужчина и сотни животных погибли в степи в Карагандинской области

Видео и фото с места происшествия публикуют в соцсетях. По информации паблика etozhez, только в ауле Байконур Улытауского района известно о гибели 300 животных.
"Пострадавшие аулы: Керегетас, Ойшыбар, Қалыбай, Демеубай, Сарысай, Қызылсай, Ермек и другие. Сельчане просят обратить внимание на их проблему, выйти к диалогу о возможных путях решения вопроса", - пишет паблик.
В ДЧС Карагандинской области прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, 4 июля на территории Карагандинской области взято на контроль 12 очагов природных пожаров, из них два степных пожара на территории Улытауского района и 10 степных загораний на предварительной общей площади 263 гектара.
Вечером в воскресенье при контрольном объезде территории двух сельских округов Улытауского района местными жителями в 40 километрах северо-западнее от села Косколь обнаружена сгоревшая автомашина УАЗ, рядом с которой найдено сгоревшее тело мужчины 1998 года рождения. Погибший не состоял в числе добровольных пожарных формирований и к тушению степных пожаров не привлекался. Причина смерти устанавливается сотрудниками ОП Улытауского района.
На территории КХ "Абдибеков" Жангельдинского сельского округа обнаружены сгоревшие 200 голов МРС и 10 голов КРС.
В ликвидации природных пожаров всего задействовано 298 человек и 77 единиц техники, в том числе добровольные противопожарные формирования.
Местным исполнительным органом принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба на территории Жангельдинского, Актастинского и Амангельдинского сельских округов.
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