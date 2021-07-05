«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Июля
+30...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.99 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчина и сотни животных погибли в степи в Карагандинской области

Просмотров:899 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Мужчина и сотни животных погибли в степи в Карагандинской области
Фото очевидцев
Видео и фото с места происшествия публикуют в соцсетях. По информации паблика etozhez, только в ауле Байконур Улытауского района известно о гибели 300 животных.

"Пострадавшие аулы: Керегетас, Ойшыбар, Қалыбай, Демеубай, Сарысай, Қызылсай, Ермек и другие. Сельчане просят обратить внимание на их проблему, выйти к диалогу о возможных путях решения вопроса", - пишет паблик.

В ДЧС Карагандинской области прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, 4 июля на территории Карагандинской области взято на контроль 12 очагов природных пожаров, из них два степных пожара на территории Улытауского района и 10 степных загораний на предварительной общей площади 263 гектара.

Вечером в воскресенье при контрольном объезде территории двух сельских округов Улытауского района местными жителями в 40 километрах северо-западнее от села Косколь обнаружена сгоревшая автомашина УАЗ, рядом с которой найдено сгоревшее тело мужчины 1998 года рождения. Погибший не состоял в числе добровольных пожарных формирований и к тушению степных пожаров не привлекался. Причина смерти устанавливается сотрудниками ОП Улытауского района.

На территории КХ "Абдибеков" Жангельдинского сельского округа обнаружены сгоревшие 200 голов МРС и 10 голов КРС.

В ликвидации природных пожаров всего задействовано 298 человек и 77 единиц техники, в том числе добровольные противопожарные формирования.

Местным исполнительным органом принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба на территории Жангельдинского, Актастинского и Амангельдинского сельских округов.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Toryn (Посетители) Сегодня, 11:11
Иногда вот и думаешь - хорошо что у нас степь, не чему гореть... Соболезнования родным погибшего.... Очень жаль животных....
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика