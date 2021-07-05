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В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 11:41
В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории
Река Нарва, через которую проходит государственная граница России и Эстонии. © РИА Новости
В своей программной речи, прозвучавшей в Таллине в воскресенье, 4 июля, политик вновь заявил, что нет никакой необходимости заключать новый пограничный договор между Эстонией и Россией, поскольку, согласно международному праву, действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница.

По мнению кандидата в президенты, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.

"Нельзя играть нашими обороноспособностью, государственной безопасностью и независимостью... Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", - заявил Пыллуаас.

Хенн Пыллуаас не впервые заявляет о том, что Москва должна вернуть Таллину "аннексированные территории". Этот вопрос политик поднимал в новогоднем обращении в 2021 году, а также осенью 2019 года.

Тартуский мирный договор, на который ссылается Пыллуаас, был подписан в феврале 1920 года представителями Советской России и Эстонской Республики. По соглашению под контроль Эстонии тогда отошли часть территории нынешних Псковской и Ленинградской областей. В 1944 году после вхождения Эстонии в состав СССР эти земли были переданы обратно России.

Российская сторона неоднократно указывала, что Тартуский мирный договор - это исторический документ.

"Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 год, утратила статус субъекта международного права вследствие вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права с СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН", - заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и российская подпись под договором была отозвана.


Источник: tengrinews.kz
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