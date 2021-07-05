КТЖ просит пассажиров заранее проверять свой статус в Ashyq

Национальный перевозчик – АО «НК «КТЖ» – обращается к пассажирам с напоминанием о том, что на всех крупных вокзалах страны работает проект Ashyq. Он ограничивает доступ зараженных коронавирусом и контактным лицам, сообщает пресс-служба компании.



«В последнее время участились случаи попыток пройти в здания вокзалов людей, имеющих «красный» или «жёлтый» статусы. Убедительно просим проверять свой статус заблаговременно в приложении Ashyq и Kaspi.kz с помощью нейтрального QR-кода, размещённого на сайте ashyq.kz», – говорится в сообщении.[