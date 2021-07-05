Более 100 человек пропали из-за оползня в Японии

По первоначальным данным спасателей, число возможных жертв снизилось со 113 до примерно 80, однако это не итоговые цифры. Известно по меньшей мере о трех погибших. На месте ЧП работают более 1,5 тысячи спасателей.
Ранее сообщалась иная информация: 3 июля было известно лишь о 20 пропавших, однако затем власти стали сверять списки выживших с документами — регистрами проживания, а не полагаться на звонки от родственников и друзей возможных жертв стихии.
Оползень, причиной которого стали дожди, снес или повредил 130 домов. Вода, грязь и обломки проделали путь в более чем два километра — со склона холма, на котором стоит город Атами, к морю.
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