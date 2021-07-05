От последствий коронавирусной инфекции умер Владимир Меньшов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году от последствий коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник на сайте киноконцерна "Мосфильм".



"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.



Коллектив "Мосфильма" выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера. "Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - отмечается в сообщении.



Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, позднее - аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также сам снял такие фильмы, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли". За ленту "Москва слезам не верит" Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Как уточнили в "Мосфильме", о дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее.