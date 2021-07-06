Более 2600 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 710,

в городе Алматы – 277,

в городе Шымкенте – 103,

в Акмолинской области – 124,

в Актюбинской области – 42,

в Алматинской области – 88,

в Атырауской области – 154,

в ВКО – 55,

в Жамбылской области – 60,

в ЗКО – 181,

в Карагандинской области – 490,

в Костанайской области – 54,

в Кызылординской области – 30,

в Мангистауской области – 83,

в Павлодарской области – 105,

в СКО – 30,

в Туркестанской области – 32.



Всего в стране подтверждено 439 580 случаев.