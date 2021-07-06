Что будет, если выпить алкоголь после прививки от коронавируса

НУР-СУЛТАН, 6 июл - Sputnik. Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок объяснил, почему необходимо воздержаться от употребления спиртных напитков тем, кто привился от коронавируса, сообщает "Российская газета" со ссылкой на aif.ru.
После вакцинации, на фоне формирования иммунных реакций, организм особенно восприимчив к различным вредным воздействиям, предупредил врач.
Токсичный алкоголь даже в маленькой дозе может спровоцировать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой.
Кроме того, чтобы предотвратить нежелательные реакции организма после прививки, не стоит посещать баню, переохлаждаться. По возможности следует избегать стрессов.
Врач опроверг миф о том, что из-за употребления алкоголя вакцина не подействует.
"Вакцина подействует в любом случае", - отметил Болибок, еще раз добавив, что лучше не пить из-за риска появления проблем со здоровьем.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.