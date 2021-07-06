Что будет, если выпить алкоголь после прививки от коронавируса

НУР-СУЛТАН, 6 июл - Sputnik. Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок объяснил, почему необходимо воздержаться от употребления спиртных напитков тем, кто привился от коронавируса, сообщает "Российская газета" со ссылкой на aif.ru.



После вакцинации, на фоне формирования иммунных реакций, организм особенно восприимчив к различным вредным воздействиям, предупредил врач.



Токсичный алкоголь даже в маленькой дозе может спровоцировать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой.



Кроме того, чтобы предотвратить нежелательные реакции организма после прививки, не стоит посещать баню, переохлаждаться. По возможности следует избегать стрессов.



Врач опроверг миф о том, что из-за употребления алкоголя вакцина не подействует.



"Вакцина подействует в любом случае", - отметил Болибок, еще раз добавив, что лучше не пить из-за риска появления проблем со здоровьем.