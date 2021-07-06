Толпа с криками и свистом бежала за движущимся поездом в Атырауской области

НУР-СУЛТАН, 6 июл — Sputnik. Группа молодых людей пыталась остановить движущийся поезд в Атырауской области.Видео, на котором толпа людей с шумом и криками сопровождает движущийся поезд, распространилось в соцсетях. По информации регионального портала "Ак Жайык", инцидент произошел 4 июля на станции Сагыз в Кызылкогинском районе.Как рассказал начальник линейного отдела полиции сельского округа Сагыз Болатбек Инирбай, таким необычным образом местная молодежь встречала вернувшихся из армии земляков. По словам полицейского, местная молодежь и раньше так шумно встречала дембелей, однако попытка остановить поезд на станции происходит впервые."Это молодые люди из райцентра, совхозов и аула. Поезд, как обычно, останавливается на станции, просто у парней не хватило терпения дождаться остановки вагонов", - пояснил Инирбай.В результате инцидента были наказаны двое жителей села Сагыз, их привлекли к административной ответственности. Наказанными оказались юноши 18 и 19 лет, которые взобрались на подножку вагона.Теперь виновным придется выплатить штраф в размере пяти МРП или 14 585 тенге по статье 560 КоАП РК "Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта".