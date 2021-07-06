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Озвучен приговор за призыв к митингу "против принудительной вакцинации" в Костанае

Просмотров:817 Опубликовано: Сегодня, 11:23
Озвучен приговор за призыв к митингу "против принудительной вакцинации" в Костанае
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Суд признал жителя Костаная виновным в призыве выйти на несанкционированный митинг в Telegram. Сам мужчина заявил, что у него не установлен мессенджер и он подавал уведомление в акимат о митинге по другой теме, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Новую газету".

Решение о привлечении Сергея Зинченко к административной ответственности по части 7 статьи 488 КоАП "Нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирного собрания" специализированный административный суд Костаная принял 5 июля. Виновного приговорили к аресту на трое суток.

Согласно составленному полицейскими акту, 3 июля Зинченко разместил в двух Telegram-каналах призывы выйти на митинг 6 июля. При этом изначально заявку на проведение мирного собрания подавали с темой "Требования установить в детской областной больнице аппараты МРТ и КТ", но акимат Костаная отказал в согласовании со ссылкой на санитарные меры. После выхода нового постановления главного санврача Казахстана тема митинга поменялась на "Против принудительной вакцинации".

"В судебном заседании Зинченко вину не признал. Пояснил, что фотографий в интернет-мессенджере Telegram он не размещал, поскольку у него нет такого приложения. Имеется аккаунт в мессенджере Instagram, где указаны его данные, имеется его фото. 16 июня им подано уведомление в местный исполнительный орган о проведении мирного собрания, целью которого является требование по обеспечению оснащения детской областной больницы медицинского оборудования, обеспечения льготными лекарствами детей с эпилепсией. Ответ получил по истечении трех суток", - сообщает в своем решении судья Асемгуль Амиргалиева.

Озвучен приговор за призыв к митингу "против принудительной вакцинации" в Костанае

Сергей Зинченко /Фото из Instagram


Ранее Зинченко сообщал, что ответ акимата ему принесли на четвертый день после подачи уведомления, но он отказался принимать этот документ, так как считал, что отсутствие письма за 3 дня является основанием для согласованности митинга.

Судья Амиргалиева заявила, что доводы Зинченко о том, что он не размещал призывы к митингу в Telegram, опровергаются "представленными скриншотами и видеозаписью, из которых следует, что обращение отправлено от имени пользователя @Kst10123", сотовый номер которого принадлежит Зинченко. Доводы о том, что Зинченко подавал уведомление в акимат, суд не стал принимать во внимание, так как цели митинга в уведомлении и в сообщении в Telegram - разные.

"Опираясь на вышеизложенное, суд считает все доводы Зинченко несостоятельными, направленными, чтобы избежать административной ответственности, а его виновность во вменяемом в ответственность правонарушении доказанной, - решила судья.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Ustas (Посетители) Сегодня, 11:25
Виновного приговорили к аресту на трое суток.


А должно быть минимум три года.
 
 

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