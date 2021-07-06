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Майора полиции нашли повешенным в Павлодарской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:35
Майора полиции нашли повешенным в Павлодарской области
Фото из открытых источников
Павлодар. 6 июля. КазТАГ - Майора полиции нашли повешенным в Павлодарской области, передает КазТАГ.

«5 июля в 23.40 в городе Аксу Павлодарской области обнаружен труп майора полиции, который покончил жизнь самоубийством путем повешения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан», - сообщил во вторник заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жандос Орумбаев.

По его словам, назначена экспертиза. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования.

Отметим, что это третье предполагаемое самоубийство полицейских менее чем за год в Павлодарской области. Так, 6 апреля КазТАГ сообщал, что в полицию поступил вызов по факту самоубийства сотрудника департамента полиции (ДП) области. А еще раньше - 20 сентября агентство информировало о проведении расследования после обнаружения тела полицейского в гараже возле дома в Павлодаре. Еще один инцидент с возможной попыткой суицида произошел в селе Железинка. В коридоре здания прокуратуры района старший следователь Железинского района из табельного оружия произвел выстрел в свое правое плечо.


Источник: kaztag.kz
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