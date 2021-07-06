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52 седана за почти за Т478 млн хочет купить МВД Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:29
52 седана за почти за Т478 млн хочет купить МВД Казахстана
Фото из открытых источников
Астана. 5 июля. КазТАГ – 52 седана за почти за Т478 млн хочет купить министерство внутренних дел Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Министерство внутренних дел Республики Казахстан»; наименование – автомобиль; дополнительная характеристика – седан (тип 11); цена за единицу – Т9,69 млн; количество – 26; плановая сумма – Т251,94 млн», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

В этом же объявлении размещен еще один лот – на покупку 26 седанов (тип 6) по Т8,69 млн каждый на общую сумму Т225,94 млн.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 14 июля в 9.00 и завершится 29 июля в 9.00.


Источник: kaztag.kz
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