52 седана за почти за Т478 млн хочет купить МВД Казахстана

Астана. 5 июля. КазТАГ – 52 седана за почти за Т478 млн хочет купить министерство внутренних дел Казахстана, передает корреспондент агентства.



«Заказчик – ГУ «Министерство внутренних дел Республики Казахстан»; наименование – автомобиль; дополнительная характеристика – седан (тип 11); цена за единицу – Т9,69 млн; количество – 26; плановая сумма – Т251,94 млн», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.



В этом же объявлении размещен еще один лот – на покупку 26 седанов (тип 6) по Т8,69 млн каждый на общую сумму Т225,94 млн.



Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 14 июля в 9.00 и завершится 29 июля в 9.00.