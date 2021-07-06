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"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с протестующими

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:36
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с протестующими
Фото ng.kz/Ксения Ребик
В парке Победы Костаная собрались десятки людей на акцию протеста, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Они потребовали отменить принудительную вакцинацию, запретить наказание предпринимателей штрафами, а также сделать ПЦР-тестирование для невакцинированных бесплатной.

"Постановление правительство незаконное, потому что оно нарушает мои конституционные права. Я приехал из сельской местности. Как услышал об акции, так и приехал. Я через вас обращаюсь к президенту, гаранту моих прав. Нужно разобраться с правительством. Отправить его в отставку. США выводят войска из Афганистана, вы зачем людей против себя настраиваете? Я лучше с автоматом буду защищать страну, чем укол поставлю", - сказал Султан Абдугалиев.

"Мы из Центрального рынка, нам сказали, что нас с 15 июля не пустят на рабочие места. Когда началась пандемия, мы набрали кредитов. Мы охраняли наши места. Теперь нас хотят лишить мест, если мы не вакцинируемся. У меня есть противопоказания, у меня высокое давление, я не хочу вакцинироваться", - отметила местная жительница Галина.

Приехавший на место митинга аким Костаная Кайрат Ахметов пообещал разобраться со штрафами, а принимаемые меры объяснил ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на 40 процентов.

"Мы пригласим вашего работодателя и разберемся, - заявил аким. - Информация, что вас с 15 июля не пустят на работу, это дезинформация. Как аким города, я заявляю: по крупным учреждениям, по ТРЦ, по супермаркетам - это дезинформация. Возможно, вас плохо информируют работодатели. Вакцинация - это единственная мера остановить коронавирус.


Источник: Tengrinews.kz
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