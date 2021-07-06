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Эксперты сделали прогноз по шенгенским визам для казахстанских туристов

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Эксперты сделали прогноз по шенгенским визам для казахстанских туристов
Фото из открытых источников
Вот уже больше года действуют временные ограничения на въезд граждан третьих стран в Шенгенскую зону. Однако в последнее время в СМИ начали появляться сообщения о возобновлении выдачи виз. Tengritravel.kz делится мнениями экспертов о перспективах открытия Шенгенской зоны для казахстанцев.

В связи с закрытием границ Европейского союза консульства прекратили прием документов на оформление виз в марте 2020 года. С 21 июня этого года запрет на передвижение внутри Шенгенской зоны уже снят для жителей ЕС, ряд стран открылись для вакцинированных туристов третьих стран, а с 1 июля в Шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Однако для казахстанцев пока ничего не изменилось.

Директор турагентства Максим Банин поделился своим мнением о сроках открытия Шенгенской зоны для туристов.

"Открытие Шенгенской зоны для казахстанцев зависит от эпидемиологического положения в Казахстане и Европе. Летом мы не ожидаем восстановления турпотока, осенью это также остается под вопросом. Мы ждем решения не только от европейских стран, но и от Всемирной организации здравоохранения. Сейчас в странах ведется вакцинация, возможно, после этого страны откроются. Мы видим уже сейчас, что некоторые страны отменяют ограничения и ПЦР-тесты для вакцинированных туристов.

Например, казахстанцы могут попасть в Египет или Грузию без ПЦР-теста, но при наличии сертификата вакцинации. Такой системы могут придерживаться и страны Европы. Но не стоит забыть, что это добровольная вакцинация, поэтому туристам должны предоставлять выбор в виде ПЦР-тестирования для пересечения границ", - рассказал он.

Между тем представитель визового центра Арман Сыдыков отметил, что туристы очень ждут открытия границ в зону Шенгена.

"Сейчас для туристских шенгенских виз документы не принимаются. Но посольства выдают визы для деловых визитов, поездок в медицинских целях, для учебы. Спрос высокий. Очень часто звонят люди, интересуются, когда будут выдавать визы в Шенгенскую зону, какие есть пути для получения визы. Медицинские визы выдаются по приглашению медицинского центра или клиники. Недавно оформляли визы для всей семьи на чек-ап. Они подают заявку, клиника выставляет счет. Далее делают предоплату клинике и получают приглашение на медицинский осмотр", - рассказывает директор визового центра.

Также корреспондент Tengritravel.kz обратился за комментариями напрямую в посольства. В посольстве Германии сообщили, что визы для путешественников из Казахстана в настоящее время могут быть выданы только в случаях, попадающих под исключения из ограничений на въезд.

"Въезд из Казахстана в настоящее время возможен только в исключительных случаях. Обязательным условием является наличие обстоятельств крайней необходимости. В посольстве Германии в Нур-Султане, конечно же, есть возможность оформления визы, если предполагаемая поездка является необходимой по неотложным причинам", - прокомментировали в посольстве.

В посольстве Бельгии заявили, что в настоящее время для казахстанцев поездки в эту страну разрешены только по "особо важным случаям".

"Даже для поездок "по особо важным случаям" обязательно прохождение ПЦР-теста и заполнение анкеты для пассажиров. Между ЕС и третьими странами нет соглашения о вакцинации. Взаимное признание соответствующих вакцин является препятствием. В этом отношении Бельгия не будет действовать в одиночку", - ответили в посольстве.

В посольстве также напомнили о том, что с 1 июля правила выдачи виз для въезда в Шенгенскую зону будут адаптированы, но предполагается, что в отношении Казахстана мало что изменится.

В пресс-службе посольства Франции в Казахстане также сообщили, что визы выдаются ограниченному кругу лиц.

"Казахстан в настоящее время года относится к "оранжевым" странам, поскольку коронавирус циркулирует там в контролируемых пропорциях, без распространения тревожных вариантов.

Поездка во Францию иностранных граждан из неевропейских стран, прибывших из "оранжевой" страны, в настоящее время разрешена только для лиц, привитых вакцинами, признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson), или для тех, кто может доказать наличие веской причины. Список таких причин можно найти на сайте посольства Франции в Казахстане.

В обоих случаях путешественники должны представить отрицательный тест ПЦР давностью менее 72 часов или отрицательный тест на антиген давностью менее 48 часов", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь в консульском отделе посольства Испании заявили, что с 1 июля визовый центр Испании в Нур-Султане открыт для предоставления всех запросов на шенгенские визы.

"Однако владельцы действительной и действующей шенгенской визы смогут путешествовать в Испанию из Казахстана, Кыргызстана или Таджикистана, если на них не распространяются ограничения на поездки без крайней необходимости. Более подробную информацию можно найти на сайтах посольства Испании и министерства здравоохранения Испании", - говорится в сообщении сайта.

В посольстве Чехии рассказали, что согласно информации сайта МВД ЧР шенгенская виза выдается только по особой необходимости.

"Постепенно возобновляется деятельность дипломатических представительств Чехии. В зависимости от эпидемиологической ситуации условия въезда в Чехию также будут постепенно смягчаться. Более подробную информацию о пребывании в Чехии граждан третьих стран можно найти на сайте", - говорится на сайте МВД ЧР.


Источник: Tengrinews.kz
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