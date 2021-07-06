«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Июля
+26...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.99 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 18:34
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Фото: ng.kz
На переговоры аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ вместе с протестующими пришёл из парка Победы пешком, попутно пытаясь ответить на вопросы горожан и отдавая распоряжения по телефону.

Первая же проблема возникла на входе в акимат. Охрана предложила проходить только тем, кто мог подтвердить свой статус с помощью приложения «Ашык».

Это требование вызвало недовольство участников акции протеста, в холле перед турникетом собралась толпа, но после непродолжительных разбирательств внутрь стали впускать всех желающих. Приложением в итоге воспользовались только единицы.

На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек - это около половины от тех, кто пришел на акцию в парке. Если попытаться сгруппировать требования, то часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».

На сцене актового зала вместе с акимом Костаная выступали представители управления здравоохранения, городской прокуратуры и департамента санэпидемконтроля.

Начать встречу решили по традиции с выступления акима Кайрата Ахметова, здесь он - и как глава городского оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Он говорил об успехах вакцинации среди сотрудников школ, полиции и медорганизаций. А также приводил данные по вакцинированным на крупных предприятиях города и госучреждениях.

- К чему эта статистика? - спрашивали собравшиеся.

- Вы сегодня пришли с повесткой дня против вакцинации, - ответил Ахметов. - Я вам привожу данные о тех, кто выступил за вакцинацию.

- Вы принуждаете людей к вакцинации! - парировал зал. - Мы хотим иметь право выбора!

- Мы с вами уже больше года боремся с ковидом, ещё ни одна страна его не победила. - сказал аким. - Вы знаете, что творится в мире.

По данным властей, на прошлой неделе в больницах с диагнозом КВИ по области лежали 140 человек, а на утро 6 июля их количество возросло до 305. При этом отмечается, что все они тяжело больны и не были вакцинированы. Городская администрация предложила собравшимся оформить требования участников акции протеста в один документ, который пообещали передать в министерство здравоохранения, межведомственную комиссию и главному санврачу РК.

- Пока шел в акимат, разговаривал с Людмилой, медсестрой из поликлинники № 4, - высказался Кайрат Ахметов. - Я так понимаю ваши требования: вакцинация не должна быть принудительной, предпринимателей не штрафовать, удешевить, по мере возможностей, ПЦР-тестирование. Я заверяю, в городе штаб возглавляю я. До выяснения всех обстоятельств с 15 июля мы ни одного предпринимателя штрафовать не будем! Наша работа будет строиться на разъяснениях. Если мы отвергаем вакцинацию... Есть на постсоветском пространстве белорусы, где глава государства говорил, что все нормально. В конечном итоге они тоже пришли к вакцинации. У нас всего 1 000 мест (в инфекционных отделениях - "НГ"), из них треть занята.

- После вакцины в больницу попадают! - выкрикнул кто-то из зала.

Дальнейшая речь акима встречала ещё большее недовольство собравшихся. На фразу акима «Доказано, единственный выход из пандемии - это вакцинация» люди отреагировали: «Нет, не доказано! ВОЗ - это фашистская организация!».

После перепалки перешли к выступлениям из зала. Правда, сразу же желающие выступить столкнулись с требованием - при выходе к трибуне надеть маску.

- На основании чего я должен ее надеть, на основании постановления санврача?- спросил Александр ШАК. - Ни одно постановление санврача не является законным. У меня есть несколько вопросов. Когда закончится этот полуторагодичный спектакль? Я работаю в ГКП «КТЭК». Нас заставляют, принуждают к вакцинированию! Если человек отказывается, его одного вытаскивают (к начальству - «НГ») и конкретно на него начинают давить. И так не только у нас. Я подрабатываю в школе. Там меня тоже вынуждают вакцинироваться.

- Это наше подразделение - КТЭК. Завтра к нам запишись, я приглашу директора КТЭК, - ответил аким.

Эта фраза акима вновь вызвала недовольство собравшихся, они резонно заметили, что каждый, кого вынуждают, не может записаться на прием к акиму.

- А почему штрафы на ИП хотите наложить? Мы же не можем привести к вам своих сотрудников и заставить их сделать укол! Я и сама не пойду, и своих детей не буду прививать, - выкрикнул кто-то из зала под аплодисменты.

- Вы работодатель? Я вам говорю - никто вас не будет штрафовать! - отреагировал прокурор Костаная Ерлан САРСЕНОВ. - Здесь есть главный санврач области. Вы сейчас провокационные выкрики делаете! На эмоциях! Мы понимаем, пытаемся вести конструктивный диалог! Какие-то вопросы нам показались адекватными, мы их записали. Чтобы время не терять, пишите коллективное обращение акиму города. Мы вам объясняем, вы не слышите! Постановление санврача - это нормативно-правовой акт, его необходимо исполнять! Вышел человек от вас к трибуне. Если вы не имеете уважения к президиуму, послушайте хотя бы его.

После слов прокурора перешли к выступлениям на трибуне. Участник акции Ренат АБДРАХМАНОВ заявил, что власти, скорее всего, обмануты Всемирной организацией здравоохранения, «которая спонсируется очень высокопоставленными людьми».

- Уже многие ученые-иммунологи говорят, что вакцинация вредит здоровью: ослабляется иммунитет, появляется риск тромбозов, меняется геном человека. Как не доверять ученым с большими именами? Игорь Гундаров, Наталья Радомская, Екатерина Капустина. Это подрыв государства. Знаете же режиссера Меньшова? В марте ему сделали вакцинацию, а вчера он умер от ковида. На мой взгляд, нашим властям надо задуматься: стоит ли сокращать численность нашей маленькой страны? У нас есть постановление санврача, по которому до 15 июля работодатели имеют право увольнять или штрафовать своих сотрудников. Это нарушение двух статей Трудового кодекса.

- Вы мне скажите, мы боремся с Уханьским коронавирусом или с индийским штамом Дельта? - спросил мужчина из зала, представившийся «НГ» Александром. - Вы смотрите СМИ, вы образованный человек. Вся Москва, начиная с Собянина и заканчивая врачами, говорят, что быстро развивается индийский штамм, инкубация которого меньше. Вы можете ответить, с каким вирусом мы боремся? Поможет ли нам вакцина от уханьского вируса, если сейчас заражаются индийским штаммом.

Спустя час аким Костаная заявил: «В Интернете есть всё, что угодно, но право каждого вакцинироваться - это право каждого». На этом встреча завершилась. Главу города продолжали спрашивать. Среди вопросов: «Почему не пускают за границу тех, кто привился Спутником?». Но этот момент остался без ответа.

В итоге собравшиеся составили коллективное обращение. К отмене штрафов, бесплатным ПЦР-тестам и требованию сделать вакцинацию добровольной добавили просьбу о свободном входе во все учреждения и структуры торговли без системы «Ашык».

Обращение подписали около 80 человек.


Источник: Нша газета
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика