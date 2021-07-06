"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная

На переговоры аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ вместе с протестующими пришёл из парка Победы пешком, попутно пытаясь ответить на вопросы горожан и отдавая распоряжения по телефону.



Первая же проблема возникла на входе в акимат. Охрана предложила проходить только тем, кто мог подтвердить свой статус с помощью приложения «Ашык».



Это требование вызвало недовольство участников акции протеста, в холле перед турникетом собралась толпа, но после непродолжительных разбирательств внутрь стали впускать всех желающих. Приложением в итоге воспользовались только единицы.



На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек - это около половины от тех, кто пришел на акцию в парке. Если попытаться сгруппировать требования, то часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».



На сцене актового зала вместе с акимом Костаная выступали представители управления здравоохранения, городской прокуратуры и департамента санэпидемконтроля.



Начать встречу решили по традиции с выступления акима Кайрата Ахметова, здесь он - и как глава городского оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Он говорил об успехах вакцинации среди сотрудников школ, полиции и медорганизаций. А также приводил данные по вакцинированным на крупных предприятиях города и госучреждениях.



- К чему эта статистика? - спрашивали собравшиеся.



- Вы сегодня пришли с повесткой дня против вакцинации, - ответил Ахметов. - Я вам привожу данные о тех, кто выступил за вакцинацию.



- Вы принуждаете людей к вакцинации! - парировал зал. - Мы хотим иметь право выбора!



- Мы с вами уже больше года боремся с ковидом, ещё ни одна страна его не победила. - сказал аким. - Вы знаете, что творится в мире.



По данным властей, на прошлой неделе в больницах с диагнозом КВИ по области лежали 140 человек, а на утро 6 июля их количество возросло до 305. При этом отмечается, что все они тяжело больны и не были вакцинированы. Городская администрация предложила собравшимся оформить требования участников акции протеста в один документ, который пообещали передать в министерство здравоохранения, межведомственную комиссию и главному санврачу РК.



- Пока шел в акимат, разговаривал с Людмилой, медсестрой из поликлинники № 4, - высказался Кайрат Ахметов. - Я так понимаю ваши требования: вакцинация не должна быть принудительной, предпринимателей не штрафовать, удешевить, по мере возможностей, ПЦР-тестирование. Я заверяю, в городе штаб возглавляю я. До выяснения всех обстоятельств с 15 июля мы ни одного предпринимателя штрафовать не будем! Наша работа будет строиться на разъяснениях. Если мы отвергаем вакцинацию... Есть на постсоветском пространстве белорусы, где глава государства говорил, что все нормально. В конечном итоге они тоже пришли к вакцинации. У нас всего 1 000 мест (в инфекционных отделениях - "НГ"), из них треть занята.



- После вакцины в больницу попадают! - выкрикнул кто-то из зала.



Дальнейшая речь акима встречала ещё большее недовольство собравшихся. На фразу акима «Доказано, единственный выход из пандемии - это вакцинация» люди отреагировали: «Нет, не доказано! ВОЗ - это фашистская организация!».



После перепалки перешли к выступлениям из зала. Правда, сразу же желающие выступить столкнулись с требованием - при выходе к трибуне надеть маску.



- На основании чего я должен ее надеть, на основании постановления санврача?- спросил Александр ШАК. - Ни одно постановление санврача не является законным. У меня есть несколько вопросов. Когда закончится этот полуторагодичный спектакль? Я работаю в ГКП «КТЭК». Нас заставляют, принуждают к вакцинированию! Если человек отказывается, его одного вытаскивают (к начальству - «НГ») и конкретно на него начинают давить. И так не только у нас. Я подрабатываю в школе. Там меня тоже вынуждают вакцинироваться.



- Это наше подразделение - КТЭК. Завтра к нам запишись, я приглашу директора КТЭК, - ответил аким.



Эта фраза акима вновь вызвала недовольство собравшихся, они резонно заметили, что каждый, кого вынуждают, не может записаться на прием к акиму.



- А почему штрафы на ИП хотите наложить? Мы же не можем привести к вам своих сотрудников и заставить их сделать укол! Я и сама не пойду, и своих детей не буду прививать, - выкрикнул кто-то из зала под аплодисменты.



- Вы работодатель? Я вам говорю - никто вас не будет штрафовать! - отреагировал прокурор Костаная Ерлан САРСЕНОВ. - Здесь есть главный санврач области. Вы сейчас провокационные выкрики делаете! На эмоциях! Мы понимаем, пытаемся вести конструктивный диалог! Какие-то вопросы нам показались адекватными, мы их записали. Чтобы время не терять, пишите коллективное обращение акиму города. Мы вам объясняем, вы не слышите! Постановление санврача - это нормативно-правовой акт, его необходимо исполнять! Вышел человек от вас к трибуне. Если вы не имеете уважения к президиуму, послушайте хотя бы его.



После слов прокурора перешли к выступлениям на трибуне. Участник акции Ренат АБДРАХМАНОВ заявил, что власти, скорее всего, обмануты Всемирной организацией здравоохранения, «которая спонсируется очень высокопоставленными людьми».



- Уже многие ученые-иммунологи говорят, что вакцинация вредит здоровью: ослабляется иммунитет, появляется риск тромбозов, меняется геном человека. Как не доверять ученым с большими именами? Игорь Гундаров, Наталья Радомская, Екатерина Капустина. Это подрыв государства. Знаете же режиссера Меньшова? В марте ему сделали вакцинацию, а вчера он умер от ковида. На мой взгляд, нашим властям надо задуматься: стоит ли сокращать численность нашей маленькой страны? У нас есть постановление санврача, по которому до 15 июля работодатели имеют право увольнять или штрафовать своих сотрудников. Это нарушение двух статей Трудового кодекса.



- Вы мне скажите, мы боремся с Уханьским коронавирусом или с индийским штамом Дельта? - спросил мужчина из зала, представившийся «НГ» Александром. - Вы смотрите СМИ, вы образованный человек. Вся Москва, начиная с Собянина и заканчивая врачами, говорят, что быстро развивается индийский штамм, инкубация которого меньше. Вы можете ответить, с каким вирусом мы боремся? Поможет ли нам вакцина от уханьского вируса, если сейчас заражаются индийским штаммом.



Спустя час аким Костаная заявил: «В Интернете есть всё, что угодно, но право каждого вакцинироваться - это право каждого». На этом встреча завершилась. Главу города продолжали спрашивать. Среди вопросов: «Почему не пускают за границу тех, кто привился Спутником?». Но этот момент остался без ответа.



В итоге собравшиеся составили коллективное обращение. К отмене штрафов, бесплатным ПЦР-тестам и требованию сделать вакцинацию добровольной добавили просьбу о свободном входе во все учреждения и структуры торговли без системы «Ашык».



Обращение подписали около 80 человек.