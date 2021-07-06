"Это моя серьезная ошибка" - Назарбаев о Рахате Алиеве

Первый президент Казахстана ответил на вопрос о Рахате Алиеве в восьмичасовом документальном фильме Оливера Стоуна под названием "Qazaq. История Золотого человека", передает Tengrinews.kz.



"Это моя серьезная ошибка. Он оказался во главе финансовой полиции. Пользуясь этим, он зажимал бизнес, отбирал, деньги забирал у них, собрал. В какой-то момент я его предупредил – "Остановись". Представляете, мой зять. Три внука там маленький. Все моя дочь с тремя внуками и его отцом пришли… А я говорю, - "А что я могу сделать? Вот, преступник он", - сказал Первый Президент.



Вслед за этим Оливер Стоун предположил, что для Назарбаева это должно быть было очень болезненно.



"Очень больно было. Если бы кто-то был… А тут свой, на которого надо было бы опираться, доверять…", - ответил Елбасы, добавив, что понимает Даригу Назарбаеву, которая не хочет обсуждать эту тему.



В 2015 году Нурсултан Назарбаев уже рассказывал о реакции своих родных на дело Рахата Алиева.



"А почему забыли люди, что я посадил отца моих трех внуков? Думаете, они ко мне со слезами не приходили вместе с матерью? Приходили. Думаете, я не переживал? Конечно, переживал. Но, когда видел, что это явно, что это просто сверх, я не остановился. Родственники собирались, уговаривали все: "В твоих же руках, что тебе стоит закрыть". Я предупреждаю всех своих родственников, детей, друзей своих, что здесь неприкасаемых не будет", - говорил Елбасы.



Напомним, Рахат Алиев был женат на Дариге Назарбаевой. До 2007 года он служил послом в Австрии, был осужден в Казахстане в общей сложности на 40 лет лишения свободы по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе измене родине, подготовке госпереворота. Приговоры судов были вынесены заочно, поскольку Алиев с весны 2007 года скрывался за рубежом.



Правоохранительными органами Австрии Рахат Алиев был задержан в Вене 5 июня 2014 года. Как сообщала Генпрокуратура Казахстана, основанием для его задержания послужили материалы расследования по факту похищения и убийства топ-менеджеров АО "Нурбанк" Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова.



Ночью 23 февраля Рахат Алиев был обнаружен повешенным в СИЗО Вены.