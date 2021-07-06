Девушка протаранила дом со спящими хозяевами внутри

Семья проснулась в страхе от громкого шума и обнаружила, что их дом наполовину разрушен. Стену протаранил автомобиль, за рулем которого была девушка-лихач, сообщает zakon.kz.
Произошло это в 5 утра. В доме в этот момент находились мама и дочь, передает Первый канал "Евразия".
Машина неслась с такой скоростью, что сносила все на своем пути и остановилась только после удара о стену. В итоге - огромная дыра и гора обломков. Спящие в комнате женщина и ребенок отделались испугом.
Маленький домик с одной спальней, хоть и старенькое, но единственное жилье супругов. Они не представляют, как будут восстанавливать его. Глава семейства совсем недавно перенес операцию. С родителями живет дочь-инвалид, которая и находилась дома во время ЧП. Сейчас всей семьей разбирают рухнувшую часть строения.
- Внучка напуганная. Дочка ноги порезала. Дым от удара, все было в копоти. Ничего не видно было. Если бы они были на кухне. Пить ходят, в выходные они допоздна не спят. Хорошо, что легли спать. Не знаю, что было бы. Мы маленькие люди, для нас это проблема, - рассказывает хозяйка дома Жибек Алиева.
Часть капота легкового автомобиля оказалась в доме. Машина снесла стену там, где стояла печь. От нее мало что осталось. По словам соседей, удар был настолько сильным, что они подумали, взорвался газовый баллон.
- Испугались, побежали. Смотрим, дыма нет. Дети орали. Пыль сильная, ничего не видно. А тут толпа молодежи стояла. Здесь двое детей кричали: "Откройте дверь!", - говорит соседка Алтын Шаккозова.
- Очень сильный удар был. Муж выбежал на улицу. Вытащили девочек. Хорошо, они не пострадали. А если бы завалило их от такого удара? Очень страшно, рассказала соседка Бархыт Жамбулатова.
В полиции подтвердили, что за рулем была 18-летняя девушка, которая не справилась с управлением. Никто из находившихся в салоне машины не пострадал. Начато расследование, хозяева дома подсчитывают убытки. Дом - первый у дороги, поэтому, по словам хозяев, машины уже сносили забор и попадали на территорию двора. Но с такими последствиями - впервые. Пострадавшие не раз обращались с просьбой поставить надежное ограждение к местным властям, но пока - безрезультатно. Так что даже если дом и восстановят, нет гарантии, что в него опять не въедут машины водителей-лихачей.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.