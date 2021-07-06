Девушка протаранила дом со спящими хозяевами внутри

Семья проснулась в страхе от громкого шума и обнаружила, что их дом наполовину разрушен. Стену протаранил автомобиль, за рулем которого была девушка-лихач, сообщает zakon.kz.Произошло это в 5 утра. В доме в этот момент находились мама и дочь, передает Первый канал "Евразия".Машина неслась с такой скоростью, что сносила все на своем пути и остановилась только после удара о стену. В итоге - огромная дыра и гора обломков. Спящие в комнате женщина и ребенок отделались испугом.Маленький домик с одной спальней, хоть и старенькое, но единственное жилье супругов. Они не представляют, как будут восстанавливать его. Глава семейства совсем недавно перенес операцию. С родителями живет дочь-инвалид, которая и находилась дома во время ЧП. Сейчас всей семьей разбирают рухнувшую часть строения.- Внучка напуганная. Дочка ноги порезала. Дым от удара, все было в копоти. Ничего не видно было. Если бы они были на кухне. Пить ходят, в выходные они допоздна не спят. Хорошо, что легли спать. Не знаю, что было бы. Мы маленькие люди, для нас это проблема, - рассказывает хозяйка дома Жибек Алиева.Часть капота легкового автомобиля оказалась в доме. Машина снесла стену там, где стояла печь. От нее мало что осталось. По словам соседей, удар был настолько сильным, что они подумали, взорвался газовый баллон.- Испугались, побежали. Смотрим, дыма нет. Дети орали. Пыль сильная, ничего не видно. А тут толпа молодежи стояла. Здесь двое детей кричали: "Откройте дверь!", - говорит соседка Алтын Шаккозова.- Очень сильный удар был. Муж выбежал на улицу. Вытащили девочек. Хорошо, они не пострадали. А если бы завалило их от такого удара? Очень страшно, рассказала соседка Бархыт Жамбулатова.В полиции подтвердили, что за рулем была 18-летняя девушка, которая не справилась с управлением. Никто из находившихся в салоне машины не пострадал. Начато расследование, хозяева дома подсчитывают убытки. Дом - первый у дороги, поэтому, по словам хозяев, машины уже сносили забор и попадали на территорию двора. Но с такими последствиями - впервые. Пострадавшие не раз обращались с просьбой поставить надежное ограждение к местным властям, но пока - безрезультатно. Так что даже если дом и восстановят, нет гарантии, что в него опять не въедут машины водителей-лихачей.