В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 442 тысячи

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан - 799,

в городе Алматы - 299,

в городе Шымкент - 127,

в Акмолинской области - 126,

в Актюбинской области - 63,

в Алматинской области - 49,

в Атырауской области - 157,

в ВКО - 70,

в Жамбылской области - 35,

в ЗКО - 189,

в Карагандинской области - 395,

в Костанайской области - 53,

в Кызылординской области - 43,

в Мангыстауской области - 104,

в Павлодарской области - 118,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 42.



Всего в стране подтвержден 442 291 случай.