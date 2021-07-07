Скандал на базе отдыха в Казахстане: отдыхающие едва не устроили самосуд над мужчиной

НУР-СУЛТАН, 7 июл — Sputnik. На базе отдыха в Алматинской области мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетним девочкам в бассейне, сообщает Instagram-паблик @taldykorganec.insta.
Женщины пожаловались, что мужчина приставал в бассейне к девочкам и девушкам, трогал их под водой. Сначала возмущенные женщины обратились в администрацию базы отдыха, однако, по их словам, там им сказали, что дети могут и не купаться в бассейне.
"Дочери 17 лет, племяннице 18. На что я ответила: как это так? Я оплатила деньги, и мои дети должны сидеть на берегу? После этого администратор вызвала охранника, попросили найти этого человека", – заявила мать одной из девочек.
Когда мужчина был найден, вокруг него собрались люди, которые возмутились поведением подозреваемого, нашлись и другие пострадавшие от его действий. Отдыхающие утверждают, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения приставал еще к двум девочка - 14 и 16 лет, сообщил автор.
Виновник скандала все отрицал и вел себя агрессивно, в итоге произошла потасовка между ним и другими отдыхавшими мужчинами.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.
"Пятого июля около 18.30 в полицию обратилась отдыхавшая в одной из зон отдыха женщина о принятии мер в отношении мужчины, домогавшегося ее 16-летней дочери во время купания. В настоящее время подозреваемый установлен, им оказался 34-летний житель поселка Карабулак", – сообщили в полиции.
Начато досудебное расследование по статье 122, части первой "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.