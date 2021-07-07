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Скандал на базе отдыха в Казахстане: отдыхающие едва не устроили самосуд над мужчиной

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 11:58
Скандал на базе отдыха в Казахстане: отдыхающие едва не устроили самосуд над мужчиной
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 7 июл — Sputnik. На базе отдыха в Алматинской области мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетним девочкам в бассейне, сообщает Instagram-паблик @taldykorganec.insta.

Женщины пожаловались, что мужчина приставал в бассейне к девочкам и девушкам, трогал их под водой. Сначала возмущенные женщины обратились в администрацию базы отдыха, однако, по их словам, там им сказали, что дети могут и не купаться в бассейне.

"Дочери 17 лет, племяннице 18. На что я ответила: как это так? Я оплатила деньги, и мои дети должны сидеть на берегу? После этого администратор вызвала охранника, попросили найти этого человека", – заявила мать одной из девочек.

Когда мужчина был найден, вокруг него собрались люди, которые возмутились поведением подозреваемого, нашлись и другие пострадавшие от его действий. Отдыхающие утверждают, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения приставал еще к двум девочка - 14 и 16 лет, сообщил автор.

Виновник скандала все отрицал и вел себя агрессивно, в итоге произошла потасовка между ним и другими отдыхавшими мужчинами.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.

"Пятого июля около 18.30 в полицию обратилась отдыхавшая в одной из зон отдыха женщина о принятии мер в отношении мужчины, домогавшегося ее 16-летней дочери во время купания. В настоящее время подозреваемый установлен, им оказался 34-летний житель поселка Карабулак", – сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по статье 122, части первой "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


Источник: sputniknews.kz
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