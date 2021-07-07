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Жену Владимира Меньшова перевели в реанимацию после его смерти

Просмотров:681 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Жену Владимира Меньшова перевели в реанимацию после его смерти
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Народную артистку России Веру Алентову перевели в реанимацию после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что после ухода из жизни супруга состояние Алентовой ухудшилось, и врачи решили перевести ее в реанимационное отделение. По словам источника, состояние 79-летней актрисы оценивается как среднетяжелое, хоть и стабильное. Ухудшения не наблюдаются, но и улучшений нет.

О госпитализации Веры Валентиновны в одну из столичных клиник стало известно 28 июня. Артистка попала в больницу через шесть дней после госпитализации Меньшова. 5 июля из-за осложнений после коронавируса кинематографист скончался. Ему был 81 год.

Похороны Владимира Меньшова состоятся в четверг, 8 июля, на Новодевичьем кладбище в Москве. Однако супруга режиссера не сможет присутствовать на церемонии.


Источник: lenta.ru
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