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«Не имею права заставлять»: предприниматели Уральска в замешательстве – как выполнять требование санврачей

Просмотров:641 Опубликовано: Сегодня, 15:22
«Не имею права заставлять»: предприниматели Уральска в замешательстве – как выполнять требование санврачей
Фото из открытых источников
На прошлой неделе вышло новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова, в котором определен перечень компаний и предприятий, невакцинированным сотрудникам которых ограничат доступ на рабочие места. Руководителей предприятий, которые допустили непривитых сотрудников к работе, будут штрафовать. Владельцы малого и среднего бизнеса возмущены таким подходом к вакцинации не меньше, чем сотрудники, которые с ними работают.

Светлана ХОРОШКИНА, руководитель парикмахерского салона:

— Да, я сделала прививку, потому что считаю, что это мне нужно, но это моё мнение и решение. Я понимаю своих сотрудников и разделяю их возмущение. Как я могу заставить человека идти делать прививку?! Я не имею на это ни законного, ни морального права.

Сайлаубек ЕСКАЛИЕВ, владелец риэлтерской фирмы «Контакт»:

— Мне как руководителю непонятно, что делать с тем сотрудником, кто не хочет делать прививку. Что, я его увольнять должен? За что? Я думаю, это нелогично. К тому же поставлены сроки, причём, короткие, а поставка вакцины в область задерживается, многие не могут ее получить.

Второе – когда в области объявляются всякие розыгрыши машин, телефонов среди тех, кто сделает вакцину, такой подход ещё больше вызывает недоверие тех, кто не хочет вакцинироваться. Да и у тех, кто не против прививки, тоже начинают возникать сомнения. Я сам пока не получил вакцину, но собираюсь делать, хотя, в принципе, против вакцинации.

Дархан САРИЕВ, предприниматель, магазин детских товаров:

— Я считаю, что вакцинироваться нужно, только таким образом возможно победить вирус. Но надо обратить внимание на то, что наше население нуждается в подробной и доступной информации о вакцинации. Нужна хорошая разъяснительная работа от представителей здравоохранения. Людям нужна уверенность в том, что вакцины сохраняются качественно, что сроки и температура хранения выдержаны – это тоже один из факторов доверия во время массовой вакцинации.

И еще уполномоченным на решение вопросов о создании конкурентной среды нужно снизить цены на такие медицинские услуги как прием анализов. Многие перед получением вакцины хотят пройти обследование. Человек приходит сдавать анализы, а уходит из лаборатории, оставив там половину своей зарплаты. После этого уже никакой прививки делать не хочется».

Каиржан КИРГЕНЕВ, фермер, район Байтерек:

— У меня много сотрудников в штате, и мне бы не хотелось, чтобы они рисковали своим здоровьем, заболев коронавирусом, поэтому вчера все получили вакцину. Я тоже, разумеется, сделал прививку, — сообщил фермер.

Ерлан ГАЙСИН, владелец кофейни «Немишлен»:

— Я не понимаю этого. Я растерян. Я вложил в свой бизнес деньги, из-за пандемии и карантина работа началась не так, как я рассчитывал. Теперь, когда мы более-менее начали работать, нас, предпринимателей, ставят в такие условия. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что не имею права заставлять вакцинироваться своих сотрудников, а с другой стороны, я не имею возможности платить штрафы. Власти понимают, что сейчас людям нужна работа, деньги, они знают, что людям некуда деваться. У всех семьи и дети, их нужно обеспечивать. Да, я сам пойду ставить вакцину.

Основанием для штрафов будет статья 462 КоАП РК «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований». Нарушение этой статьи влечет за собой штраф на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП (291 700 тенге), на субъекты среднего предпринимательства – в размере 200 МРП (583 400 тенге), на субъекты крупного предпринимательства – в размере 500 МРП (1 458 500 тенге).


Источник: uralskweek.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • elek
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 OpOp (Посетители) Сегодня, 16:57
а эта такая забота о людях - непривитым работу не давать, безмасочникам еду не продавать. делайте выводы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 Исатай (Посетители) Сегодня, 16:35
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