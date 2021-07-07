Убит президент Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает портал Gazette Haiti со ссылкой на премьера страны Клода Жозефа, нападение произошло в ночь на среду. Неизвестные вооруженные люди, ряд из которых говорили на испанском, совершили атаку на резиденцию президента.
"Примерно в час ночи (11.00 по времени Нур-Султана) - в ночь со вторника, 6 июля, на среду, 7 июля 2021 года, группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на частную резиденцию президента республики и смертельно ранила главу государства", - приводит портал заявление Жозефа.
Сообщается, что при нападении пострадала и жена президента.
"Раненная огнестрельным оружием первая леди получает необходимую в ее случае помощь", - отмечается в сообщении.
И.о. премьера осудил этот "одиозный, бесчеловечный и варварский акт". Он и Верховный совет национальной полиции призвали население страны к спокойствию.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.