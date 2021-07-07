Убит президент Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как сообщает портал Gazette Haiti со ссылкой на премьера страны Клода Жозефа, нападение произошло в ночь на среду. Неизвестные вооруженные люди, ряд из которых говорили на испанском, совершили атаку на резиденцию президента.



"Примерно в час ночи (11.00 по времени Нур-Султана) - в ночь со вторника, 6 июля, на среду, 7 июля 2021 года, группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на частную резиденцию президента республики и смертельно ранила главу государства", - приводит портал заявление Жозефа.



Сообщается, что при нападении пострадала и жена президента.



"Раненная огнестрельным оружием первая леди получает необходимую в ее случае помощь", - отмечается в сообщении.



И.о. премьера осудил этот "одиозный, бесчеловечный и варварский акт". Он и Верховный совет национальной полиции призвали население страны к спокойствию.