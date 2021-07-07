Назван самый удачный день в июле

НУР-СУЛТАН, 7 июл — Sputnik. Известная телеведущая, астролог Василиса Володина озвучила даты в июле, когда стоит ждать хороших новостей, решать деловые вопросы, а также искать любовных приключений.
По ее словам, 8 июля (17.00 до 20.00 по московскому времени) наступает самый удачный период в июле 2021 года. Это время считается наиболее успешным в совершенно разных аспектах, но особенное внимание стоит уделить в эти часы квартирным вопросам или вопросам, связанным с родственными отношениями.
"Еще это время удачно для того, чтобы установить теплый, глубокий контакт с каким-то человеком, почувствовать настроение собеседника, слиться с ним. Все дела в этот вечер, как будто попутный ветер в ваши паруса", - рассказала она на своем канале в YouTube.
Какие еще даты в июле принесут везение
В оставшиеся дни также можно попытать удачу. Так, 12 июля астролог назвала удачной датой для прохождения косметологических процедур.
День, когда стоит заняться решением супружеских и любовных вопросов, по ее словам, это 17 июля. Этот день подарит шанс объединить сердца, а также договориться, помириться, решить супружеские конфликты, а также можно попытаться восстановить отношения, которые потерпели неудачу в прошлом.
Удачное время для планирования отпуска выпадает на 21 июля. 30 июля - лучший день для переговоров, деловой коммуникации. 31 июля - время для решения женских вопросов (встречи с подругами, общение с мамой).
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