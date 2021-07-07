Глава МИД России Сергей Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане на фоне вывода из страны военных НАТО. Его слова приводит РИА Новости, сообщает Tengrinews.kz.
"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск", - заявил российский министр.
Лавров подчеркнул, что Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.
Он отметил, что Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана, а также находится в контакте с главами других республик Центральной Азии.
Напомним, в ОДКБ входят такие государства, как Таджикистан, Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. Члены организации обязуются совместно отвечать на возникающие угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету друг друга.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (радикальная организация, запрещенная в Казахстане, России, Таджикистане и ряде других стран), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Талибы начали свое наступление после того, как Центральное командование США объявило том, что вывод америкаснких войск и техники из Афганистана завершен на 90 процентов. Ранее Пентагон заявил, что последние войска США уйдут к августу.
Нападение талибов на севере Афганистана заставило закрыться многие консульства в регионе. В Таджикистане президент Эмомали Рахмон объявил мобилизацию 20 000 военных резервистов для укрепления границы с Афганистаном.
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