Правительство определило сроки ввода «детских» субсидий на авиаперелеты по РК

Минкультуры вынесло на обсуждение соответствующий проект приказа, подразумевающий запуск госдотаций со следующего года. Как указывается в проекте, субсидирование будет осуществляться по принципу «1+2», в соответствии с которым допускается перелет не более двух несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 2 до 14 лет включительно, являющихся гражданами Республики Казахстан, с законным представителем или по нотариально засвидетельствованной доверенности с лицом, не являющимся законным представителем. По данным минкультуры, субсидирование стоимости билета, включенного в турпродукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Казахстана осуществляется путем возмещения затрат туроператорам в сфере внутреннего туризма стоимости билета несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 2 до 14 лет включительно, в объемах выделенных средств согласно плану финансирования утвержденной бюджетной программы. Субсидии планируется выплачивать при подтверждении приобретения билета на дату перелета до приоритетной туристской территории (ПТТ), с исключением стоимости билета из турпродукта; приобретения билета в оба конца, в одну сторону до или из ПТТ. В случае отсутствия прямого авиамаршрута до аэропорта, находящегося вблизи ПТТ, допускается транзитный перелет до аэропорта и обратно, но не более одного стыковочного рейса (пересадки) в одну сторону. Также обязательным условием будет проживание потребителя в местах размещения туристов, расположенных на ПТТ, не менее 5 дней и 4 ночей без перерыва по датам. В рамках одного турпродукта допускается посещение 2 и более ПТТ, с проживанием в каждой не менее 2 дней и 1 ночи, при этом общее количество времени проживания должно быть не менее 5 дней и 4 ночей без перерыва по датам. Напомним, согласно госпрограмме развития туристской отрасли на 2019-2025 годы, наиболее перспективными направлениями, вошедшими в топ-10, рассматриваются следующие 10 приоритетных туристских территорий в Казахстане: озеро Алаколь, горный кластер Алматинского региона, Щучинско-Боровская курортная зона, Баянаул, Имантау-Шалкар, озеро Балхаш, развитие историко-культурного туризма Туркестана, развитие пляжного туризма Мангистау, развитие MICE туризма в городе Нур-Султане, Байконур. Второй уровень приоритетных туристских территорий – это 50 объектов регионального уровня, в их числе санаторий «Сосновый бор» в Костанайской области, ТРЦ «Хан Шатыр» в Нур-Султане, подземная мечеть Шопан-ата, курортная зона Кендерли и другие объекты. С полным списком можно ознакомиться здесь. Согласно проекту приказа он вводится в действие с 1 января 2022 года. Публичное обсуждение продлится до 20 июля.



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