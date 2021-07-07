Задержана администратор поликлиники, выливавшая вакцину от коронавируса в унитаз

НУР-СУЛТАН, 7 июл - Sputnik. Администратор поликлиники из Калининградской области продавала сертификаты о прививке людям, которые на самом деле не были вакцинированы, а сам препарат, который им якобы ввели, выливала в канализацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.



По ее словам, полиция задержала старшего администратора одной из поликлиник Калининграда, ее подозревают в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19.



"По просьбам обращавшихся к ней граждан она выдавала им сертификаты о вакцинации с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию", - сказала Волк.



За свои услуги подозреваемая просила 1500-3500 рублей, ее услугами воспользовались как минимум 20 человек.



"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавила Волк.



Граждане, которые покупали поддельные сертификаты, тоже попадут под следствие.