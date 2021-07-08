7-летнего мальчика изнасиловали в школьном туалете в Актобе - СМИ

Как заявила бабушка пострадавшего, четверо старшеклассников избили ее внука и надругались над ним, а учителя якобы не реагировали на жалобы ребенка. Семья пострадавшего мальчика опасается, что виновные могут уйти от наказания.Изменения в поведении мальчика родственники заметили, когда занятия перевели со второй смены в первую в начале марта. Семилетний ребенок стал раздражительным и слезно молил маму и бабушку не водить его в школу. Он рассказал, что ученики девятого класса избивают его в туалете, выкручивают руки и бьют ногами. Неоднократные обращения родителей к классному руководителю не помогали."Мы все еще думали, что его только бьют. Однажды, вернувшись из школы, мы решили искупать нашего мальчика. Но он сказал, что у него болит все тело, не дал даже прикоснуться к нему. Тогда мы еще раз спросили: "Что случилось?" Он нам все рассказал. Четыре подростка совершили над ним страшное. Внук сказал, что один из девятиклассников стоял на "шухере", а трое избивали и насиловали. Почему такое происходит в школе?" - заявила бабушка пострадавшего.По словам бабушки, когда внук опаздывал на уроки, он объяснял учителям, что его бьют в туалете, но первоклассника никто не хотел слушать. Родители написали заявление в полицию и потребовали изучить записи с камер видеонаблюдения. На что в школе ответили, что запись не ведется, оборудование на ремонте."Я спросила у внука, почему он не рассказал мне обо всем. Он ответил, что его запугали, сказали, что это большой секрет, а если он расскажет кому-то, то они ему голову оторвут. Говорили: "Если нас осудят, то ты будешь вместе с нами сидеть в тюрьме". Он же совсем маленький. Он не понимал, что происходит", - добавила женщина.В полиции сообщили, что зарегистрировали факт в Едином реестре досудебных расследований по статье 121 части 4 Уголовного кодекса (Насильственные действия сексуального характера). Назначены судмедэкспертизы. Уголовное дело, по словам заместителя начальника местной полиции Рафаэля Жанузакова, находится на контроле Департамента полиции Актюбинской области.Как отмечает телеканал, случившееся сильно сказалось на психическом здоровье мальчика. На протяжении двух месяцев с ним работают специалисты."Парень, который избивал и насиловал моего внука, сейчас находится на свободе. Мой мальчик показал на него. Он сказал, что именно он был зачинщиком всего этого", - отметила бабушка ребенка.Изначально подозреваемых по делу подростков было трое. В полиции заверили, что четвертый тоже найден, с ним сейчас проводят следственные действия.Родственники пострадавшего считают, что процесс кто-то намеренно затягивает, и опасаются, что дело закроют. Мама и бабушка первоклассника обратились за помощью к детскому омбудсмену Аружан Саин.