Казахстан обогнал Россию, Украину и Беларусь по качеству здравоохранения

По качеству системы здравоохранения Казахстан обогнал Россию, Украину и Беларусь в рейтинге Numbeo, передает Tengrinews.kz со ссылкой на мониторинговое агентство Ranking.kz.



В рейтинге Numbeo по качеству системы здравоохранения в первом полугодии 2021 года Казахстан занял 58-е место среди 95 стран.



Индекс страны составил 59,62. Чем ближе индекс к 100, тем лучше считается система здравоохранения страны. При расчете индекса оценивается качество специалистов здравоохранения, оборудования, персонала, врачей, стоимость услуг и другие показатели.



Среди стран СНГ хуже, чем у Казахстана, показатели в России, Украине, Беларуси, Азербайджане. Рейтинг возглавили Тайвань, Южная Корея и Франция. На последней строчке оказалась Венесуэла.



В первом квартале 2021 года в области здравоохранения оказали услуг на 546,4 миллиарда тенге - на 47,2 процента больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2020 года.



Наибольший объем услуг в региональном разрезе пришелся на Алматы: 93,8 миллиарда тенге - на 46 процентов больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Нур-Султан (71,1 миллиарда тенге) и Алматинская область (45,1 миллиарда тенге).



Наименьший объем услуг пришелся на Северо-Казахстанскую область: 15 миллиардов тенге, плюс 46,3 процента за год.



За счет бюджета в этом году было оказано услуг на 429,8 миллиарда тенге - на 46,7 процента больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.



Объем услуг, оказанных за счет населения, вырос на 31,5 процента, до 65,9 миллиарда тенге; за счет предприятий - на 81,5 процента, до 50,7 миллиарда тенге.



В разрезе видов услуг 285,3 миллиарда тенге пришлись на услуги больниц, 113,9 миллиарда тенге - на услуги в области общей врачебной практики, 34,7 миллиарда тенге - на услуги в области специальной врачебной практики, 15,4 миллиарда тенге - на услуги в области стоматологии.



По данным НПП РК "Атамекен", лучшим вузом страны по программе "Общая медицина" был признан Медицинский университет Караганды. Средняя заработная плата выпускников этого учебного заведения составляет 199,7 тысячи тенге, уровень трудоустройства - 93,53 процента, продолжительность поиска работы - 1,18 месяца.



В топ-3 также вошли Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова и Западно-Казахстанский медицинский университет имени Оспанова.



Рейтинг строился на основе 17 критериев, входящих в три блока: "Карьерные перспективы выпускников", "Качество образовательной программы" и "Достижения обучающихся".